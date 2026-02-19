Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί μετά από έκρηξη σε κτίριο στο Καράτσι

Η κατάρρευση κτιρίου που προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη του Καράτσι στο νότιο Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, τη στιγμή που οικογένειες ετοιμάζονταν να γευματίσουν πριν από το ξημέρωμα κατά την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφερειακής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Χασάν Χαν. Το τριώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, κατάρρευσε για «άγνωστους» λόγους, δήλωσε.

«Προφανώς υπήρξε έκρηξη λόγω αερίου, αλλά η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασράλα Αμπάσι, αξιωματούχος των δημοτικών αρχών. Η έκρηξη έγινε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα.

At least 16 people, including women and children, were killed after a three-storey building collapsed following an explosion in Karachi’s Soldier Bazaar area in Pakistan, today morning. The incident occurred around 4.00 am, when families were preparing sehri during Ramadan.… pic.twitter.com/j2h4WSYXRf — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) February 19, 2026

Την περασμένη χρονιά, στις 27 Ιουλίου, η κατάρρευση κτιρίου σε άλλη φτωχή συνοικία στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 10 ανθρώπων.

Στο Πακιστάν δεν είναι ασυνήθιστες οι καταρρεύσεις σε στέγες και κτίρια, κυρίως λόγω των ανεπαρκών κανόνων ασφαλείας και της κακής ποιότητας κατασκευαστικών υλικών στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας που έχει πάνω από 240 εκατ. κατοίκους.

Μόνο στο Καράτσι, περίπου 600 κτίρια έχουν κριθεί επικίνδυνα από την κυβέρνηση.

Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.