Πακιστάν: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 169 τραυματίες μετά από έκρηξη σε τζαμί στην Ισλαμαμπάντ
Έκρηξη συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Πακιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών
Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 169 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε σιίτικο τζαμί στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.
Όσο περνά η ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων
Το Al Jazeera επικαλείται τοπικούς αξιωματούχους σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες.
Πού έγινε η φονική έκρηξη στο Πακιστάν
Η έκρηξη έγινε στο τζαμί Καντίτζα Τουλ Κούμπρα στην περιοχή Ταρλάι Καλάν στη νοτιοανατολική πλευρά της Ισλαμαμπάντ, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής.
Προσοχή, σκληρές εικόνες:
Reports indicate an explosion at a Shiite religious center in Islamabad, the capital of Pakistan. pic.twitter.com/sUBl8zbxm5
— Tehran Times (@TehranTimes79) February 6, 2026
Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει και επιχειρούν στο σημείο, ενώ τουλάχιστον 169 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές της πακιστανικής πρωτεύουσας.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
UPDATE: Death toll in blast at Shia mosque in Pakistan’s capital Islamabad rises to at least 31, with 169 injured.
Read more: https://t.co/3AStdfcUfA pic.twitter.com/n3zVUlSEaV
— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) February 6, 2026
Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στην Ισλαμαμπάντ, Τάκι Τζαουάντ δήλωσε ότι η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dawn.
Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για το σοβαρό συμβάν.
Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες.
