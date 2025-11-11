newspaper
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
Πακιστάν: Κατηγορεί την Ινδία για την έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ
11 Νοεμβρίου 2025 | 14:47

Πακιστάν: Κατηγορεί την Ινδία για την έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ

Οι επιθέσεις σε Ινδία και Πακιστάν έγιναν με διαφορά λίγων ωρών - Σύμπτωση ή πόλεμος διά αντιπροσώπων;

Spotlight

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, κατηγόρησε ευθέως την Ινδία ότι κρύβεται πίσω από την «επίθεση αυτοκτονίας» στο Ισλαμαμπάντ που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και για μια επίθεση σε σχολή δοκίμων που έλαβε χώρα λίγες ώρες νωρίτερα στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Χωρίς να παράσχει κάποιο στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό του, ο Σαρίφ δήλωσε: «Και οι δύο επιθέσεις είναι τα χειρότερα παραδείγματα ινδικής κρατικής τρομοκρατίας στην περιοχή».

«Ήρθε η ώρα ο κόσμος να καταδικάσει τέτοιες ειδεχθείς συνωμοσίες της Ινδίας», πρόσθεσε, σύμφωνα με κυβερνητική ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον τους μέχρι την πλήρη εξάλειψη της μάστιγας της τρομοκρατίας».

Λίγο μετά την έκρηξη έξω από το δικαστικό μέγαρο, ο υπουργός Άμυνας Khawaja Asif έδειξε το Αφγανιστάν ως υπαίτιο για το χτύπημα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι Πακιστάν και Αφγανιστάν ενεπλάκησαν σε αιματηρές συγκρούσεις την προηγούμενη περίοδο και η Καμπούλ έχει αρχίσει να οικοδομεί σχέσεις με την Ινδία, που θεωρείται βασικός εχθρός του Ισλαμαμπάντ.

Το Αφγανιστάν έδειξε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας δημοσίευσε στο Χ:

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου. Όποιος πιστεύει ότι ο πακιστανικός στρατός πολεμά αυτόν τον πόλεμο στην περιοχή των συνόρων Αφγανιστάν-Πακιστάν και στις απομακρυσμένες περιοχές του Μπαλουχιστάν, πρέπει να θεωρήσει τη σημερινή επίθεση αυτοκτονίας στα δικαστήρια της περιφέρειας του Ισλαμαμπάντ ως ένα σήμα αφύπνισης: αυτός είναι ένας πόλεμος για όλο το Πακιστάν, στον οποίο ο πακιστανικός στρατός θυσιάζεται καθημερινά και κάνει τον λαό να αισθάνεται ασφαλής.

Σε αυτό το περιβάλλον, θα ήταν μάταιο να διατηρούμε μεγάλες ελπίδες για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τους ηγέτες της Καμπούλ.

Οι ηγέτες της Καμπούλ μπορούν να σταματήσουν την τρομοκρατία στο Πακιστάν, αλλά το να φέρουν αυτόν τον πόλεμο μέχρι το Ισλαμαμπάντ είναι ένα μήνυμα από την Καμπούλ, στο οποίο – δόξα στον Θεό – το Πακιστάν έχει την πλήρη δύναμη να ανταποκριθεί».

Έκρηξη στο Δελχί

Σε ξεχωριστό περιστατικό τη Δευτέρα, ένα αυτοκίνητο εξερράγη στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Δελχί, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Η ινδική κυβέρνηση δεν έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση, αν και η υπόθεση έχει ανατεθεί στην αντιτρομοκρατική αρχή της χώρας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε μετά την επίθεση: «Οι συνωμότες πίσω από αυτή την αποτρόπαια πράξη δεν θα γλιτώσουν. Όλοι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά εκτείνεται η συνωμοσία».

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της έκρηξης, ούτε αντίδραση μέχρι στιγμής στις κατηγορίες του Πακιστάν.

Σύμπτωση ή «πόλεμος» διά αντιπροσώπων;

Και για τις δύο επιθέσεις δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση με αναλυτές να υπογραμμίζουν την εύθραυστη κατάσταση στην περιοχή καθώς ένας πόλεμος ευρείας κλίμακας μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν απεφεύχθη πριν από λίγο μήνες ενώ οι εντάσεις αναζωπυρώνονται εκ νέου στην περιοχή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα το Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη εκεχειρία με το Πακιστάν που γινόταν στην Τουρκία, απέτυχαν και κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ ότι δεν ενδιαφέρεται για ειρηνική λύση.

Η επίθεση στο Ισλαμαμπάντ «ζωντανεύει τις ανησυχίες του Πακιστάν», λέει στο Al Jazeera ο Iftikhar Firdous, αναλυτής ασφαλείας στο Πακιστάν.

«Αυτές δεν είναι συμπτώσεις. Την ημέρα που οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το TTP (σ.σ. «Ταλιμπάν του Πακιστάν», ισλαμιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στα σύνορα των δύο χωρών) και ο Αφγανός υπουργός Εξωτερικών Amir Khan Muttaqi υπέγραψε κοινή δήλωση με τον  Ινδό υπουργό Εξωτερικών Subrahmanyam] Jaishankar για την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας της Ινδίας στο Αφγανιστάν, ξεκίνησε η εποχή των νέων πολέμων δι’ αντιπροσώπων».

Ο Firdous δήλωσε ότι αν και ο πόλεμος μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν φαίνεται να είναι μια σύγκρουση δύο χωρών, αποτελεί μέρος της νέας αναδιάταξης στη Μέση Ανατολή.

«Η πλειονότητα των χωρών στην εξωτερική τους πολιτική βλέπουν τα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν από το πρίσμα της Μέσης Ανατολής-Βόρειας Αφρικής. Τα ρήγματα είναι βαθύτερα από ό,τι φαίνεται».

