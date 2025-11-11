Η αστυνομία στην Ινδία ερευνά τη θανατηφόρα έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα βάσει ενός νόμου που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», δήλωσε ένας αξιωματικός την Τρίτη, ενώ ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όλους τους υπεύθυνους.

Η έκρηξη στην Ινδία άφησε πίσω τουλάχιστον 8 νεκρούς

Η έκρηξη κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο το βράδυ της Δευτέρας σκότωσε τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυμάτισε 20. Ήταν η πρώτη τέτοια έκρηξη στην αυστηρά φυλασσόμενη πόλη με πάνω από 30 εκατομμύρια κατοίκους από το 2011.

«Σήμερα, ήρθα στο Μπουτάν με πολύ βαριά καρδιά», δήλωσε ο Μόντι στην Τιμπού, την πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας των Ιμαλαΐων, κατά την άφιξή του την Τρίτη για μια προγραμματισμένη επίσκεψη.

The horrific blast in Delhi last evening has deeply pained everyone. India stands with those who have suffered. I assure everyone that the agencies will get to the bottom of the entire conspiracy. All those involved will be brought to justice. pic.twitter.com/gwFzSVwD2Q — Narendra Modi (@narendramodi) November 11, 2025

«Το φρικτό περιστατικό που συνέβη στο Δελχί χθες το βράδυ έχει συγκλονίσει βαθιά όλους», δήλωσε ο Μόντι σε δημόσια συνάντηση, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι υπηρεσίες μας θα φτάσουν στο βάθος αυτής της συνωμοσίας. Οι συνωμότες πίσω από αυτό δεν θα γλιτώσουν. Όλοι οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη».

Ο αντιτρομοκρατικός νόμος

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Ραζά Μπανθία δήλωσε ότι η αστυνομία του Δελχί κατέγραψε την υπόθεση σύμφωνα με τον νόμο κατά της τρομοκρατίας, καθώς και τον νόμο περί εκρηκτικών και άλλους ποινικούς νόμους.

Ο νόμος, που ονομάζεται Νόμος περί Παράνομων Δραστηριοτήτων (Πρόληψη), είναι ο κύριος νόμος της Ινδίας κατά της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων που σχετίζονται με την «τρομοκρατία» και δραστηριότητες που απειλούν την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας.

«Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με αυτήν θα ήταν πρόωρο», δήλωσε ο Μπανθία στους δημοσιογράφους.

Κοντά στον τόπο της έκρηξης, στην παλιά πόλη, μια πολυσύχναστη αγορά και τουριστική περιοχή, τα περισσότερα καταστήματα που έκλεισαν αμέσως μετά την έκρηξη δεν είχαν ανοίξει ακόμη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Εγκληματολόγοι ερευνούσαν τον τόπο της έκρηξης, ο οποίος έχει αποκλειστεί από τη Δευτέρα το βράδυ και περιβάλλεται από λευκά υφάσματα.

Ο μετρό του Δελχί ανακοίνωσε ότι ο σταθμός Red Fort έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Η έκρηξη

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο που κινούταν αργά και σταμάτησε σε φανάρι εξερράγη λίγο πριν τις 7 μ.μ. (13:30 GMT). Τα οχήματα που βρίσκονταν κοντά υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές.

Η έκρηξη άφησε πίσω της παραμορφωμένες σορούς και τα συντρίμμια αρκετών αυτοκινήτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο κοντά σε σταθμό του μετρό στην παλιά συνοικία του Δελχί.

Όπως ανέφερε το Reuters, δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για τους επιβάτες του αυτοκινήτου, οι οποίοι θεωρείται ότι σκοτώθηκαν. Η αστυνομία δήλωσε ότι αναζητά τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Ο υπουργός Άμυνας Ραζνάθ Σινγκ δήλωσε ότι οι αρχές διεξάγουν ταχεία και διεξοδική έρευνα και ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το κοντινό νοσοκομείο Lok Nayak για να αναγνωρίσουν τις σορούς των αγαπημένων τους.

«Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο ξάδελφός μου είναι εδώ, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει τραυματιστεί ή όχι, ούτε το βαθμό του τραυματισμού του», είπε ένας αναστατωμένος συγγενής που δεν ήθελε να κατονομαστεί.