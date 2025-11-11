newspaper
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 10:45

Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η αστυνομία στην Ινδία ερευνά τη θανατηφόρα έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα βάσει ενός νόμου που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», δήλωσε ένας αξιωματικός την Τρίτη, ενώ ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης όλους τους υπεύθυνους.

Η έκρηξη στην Ινδία άφησε πίσω τουλάχιστον 8 νεκρούς

Η έκρηξη κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο το βράδυ της Δευτέρας σκότωσε τουλάχιστον οκτώ άτομα και τραυμάτισε 20. Ήταν η πρώτη τέτοια έκρηξη στην αυστηρά φυλασσόμενη πόλη με πάνω από 30 εκατομμύρια κατοίκους από το 2011.

«Σήμερα, ήρθα στο Μπουτάν με πολύ βαριά καρδιά», δήλωσε ο Μόντι στην Τιμπού, την πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας των Ιμαλαΐων, κατά την άφιξή του την Τρίτη για μια προγραμματισμένη επίσκεψη.

«Το φρικτό περιστατικό που συνέβη στο Δελχί χθες το βράδυ έχει συγκλονίσει βαθιά όλους», δήλωσε ο Μόντι σε δημόσια συνάντηση, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι υπηρεσίες μας θα φτάσουν στο βάθος αυτής της συνωμοσίας. Οι συνωμότες πίσω από αυτό δεν θα γλιτώσουν. Όλοι οι υπεύθυνοι θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη».

Ο αντιτρομοκρατικός νόμος

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Ραζά Μπανθία δήλωσε ότι η αστυνομία του Δελχί κατέγραψε την υπόθεση σύμφωνα με τον νόμο κατά της τρομοκρατίας, καθώς και τον νόμο περί εκρηκτικών και άλλους ποινικούς νόμους.

Ο νόμος, που ονομάζεται Νόμος περί Παράνομων Δραστηριοτήτων (Πρόληψη), είναι ο κύριος νόμος της Ινδίας κατά της τρομοκρατίας. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και τη δίωξη πράξεων που σχετίζονται με την «τρομοκρατία» και δραστηριότητες που απειλούν την κυριαρχία και την ακεραιότητα της χώρας.

«Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με αυτήν θα ήταν πρόωρο», δήλωσε ο Μπανθία στους δημοσιογράφους.

Κηδεία μετά την έκρηξη στο Δελχί. REUTERS/Anushree Fadnavis

Κοντά στον τόπο της έκρηξης, στην παλιά πόλη, μια πολυσύχναστη αγορά και τουριστική περιοχή, τα περισσότερα καταστήματα που έκλεισαν αμέσως μετά την έκρηξη δεν είχαν ανοίξει ακόμη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Εγκληματολόγοι ερευνούσαν τον τόπο της έκρηξης, ο οποίος έχει αποκλειστεί από τη Δευτέρα το βράδυ και περιβάλλεται από λευκά υφάσματα.

Ο μετρό του Δελχί ανακοίνωσε ότι ο σταθμός Red Fort έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

Η έκρηξη

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο που κινούταν αργά και σταμάτησε σε φανάρι εξερράγη λίγο πριν τις 7 μ.μ. (13:30 GMT). Τα οχήματα που βρίσκονταν κοντά υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές.

Η έκρηξη άφησε πίσω της παραμορφωμένες σορούς και τα συντρίμμια αρκετών αυτοκινήτων σε έναν πολυσύχναστο δρόμο κοντά σε σταθμό του μετρό στην παλιά συνοικία του Δελχί.

Όπως ανέφερε το Reuters, δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για τους επιβάτες του αυτοκινήτου, οι οποίοι θεωρείται ότι σκοτώθηκαν. Η αστυνομία δήλωσε ότι αναζητά τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Το σημείο της έκρηξης. REUTERS/Adnan Abidi

Ο υπουργός Άμυνας Ραζνάθ Σινγκ δήλωσε ότι οι αρχές διεξάγουν ταχεία και διεξοδική έρευνα και ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το κοντινό νοσοκομείο Lok Nayak για να αναγνωρίσουν τις σορούς των αγαπημένων τους.

«Τουλάχιστον ξέρουμε ότι ο ξάδελφός μου είναι εδώ, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει τραυματιστεί ή όχι, ούτε το βαθμό του τραυματισμού του», είπε ένας αναστατωμένος συγγενής που δεν ήθελε να κατονομαστεί.

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βρετανία: Φάρμακα αδυνατίσματος – Επιτήδειοι παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα
Προσοχή 11.11.25

Φάρμακα αδυνατίσματος - Εγκληματικές ομάδες παρασκευάζουν τα δικά τους και είναι ολόιδια με τα νόμιμα

Εποπτικός φορέας για τα φάρμακα αναφέρει ότι οι εγκληματίες σχεδιάζουν συσκευασίες και εμπορικά σήματα ώστε να μοιάζουν με νόμιμα προϊόντα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)
Language 11.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Β’)

Η αθηναϊκή Εκκλησία του Δήμου καταπιανόταν στις συνεδριάσεις της τόσο με τα «ιερά» (θέματα που αφορούσαν παραδοσιακές τελετές, θυσίες κ.λπ.) όσο και με τα «όσια» (τα εγκόσμια, μη θρησκευτικά ζητήματα)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στα καλύτερά του, δίνει λύσεις (και) στο σκοράρισμα για την ΑΕΚ, φανερώνοντας παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης.

Σύνταξη
Κίνηση: Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα – Καθυστερήσεις έως και 30′ στην Αττική Οδό
Κίνηση 11.11.25

Στο «κόκκινο» πολλοί δρόμοι στην Αθήνα - Καθυστερήσεις έως και 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά - Συμφόρηση στη λεωφόρο Καρέα, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή

Σύνταξη
