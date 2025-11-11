Η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα Τρίτη τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα (στη φωτογραφία του Reuters/Anushree Fadnavis, επάνω, το πτώμα ενός εκ των θυμάτων, σε ασθενοφόρο έξω από νεκροτομείο στο Νέο Δελχί).

Η έκρηξη, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, χθες το απόγευμα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20.

Επρόκειτο για σπάνιο συμβάν στην αυστηρά φρουρούμενη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των 30 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαντζάι Τιάγκι.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.

Κατάσταση συναγερμού

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.

Το Κόκκινο Φρούριο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.