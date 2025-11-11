Ινδία: Η έρευνα για τη φονική έκρηξη στο Νέο Δελχί διενεργείται δυνάμει της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας
Ως τρομοκρατική ενέργεια διερευνάται η έκρηξη που σημειώθηκε στο Νέο Δελχί και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.
Η ινδική αστυνομία διενεργεί την έρευνα για τη φονική έκρηξη στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί δυνάμει της δρακόντειας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της «τρομοκρατίας», μεταδίδουν σήμερα Τρίτη τηλεοπτικά δίκτυα του ασιατικού γίγαντα (στη φωτογραφία του Reuters/Anushree Fadnavis, επάνω, το πτώμα ενός εκ των θυμάτων, σε ασθενοφόρο έξω από νεκροτομείο στο Νέο Δελχί).
Η έκρηξη, σε μικρή απόσταση από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο, χθες το απόγευμα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 20.
Από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Κόκκινο Φρούριο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι και τραυματίσηκαν άλλοι 20
8 people killed 20 injured in a Car blast in Indian capital New Delhi today.
UW Embassy issues warning for Americans in nearby cities. #DelhiBlast #RedFort
— Tulsi For President (@TulsiPotus) November 10, 2025
Επρόκειτο για σπάνιο συμβάν στην αυστηρά φρουρούμενη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα των 30 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαντζάι Τιάγκι.
Explosion in New Delhi, India killing 13.
Pakistan military should go on high alert, because you know the Indians is going to somehow blame this on Pakistan. pic.twitter.com/zYPY0OKzXc
— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 10, 2025
Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.
Κατάσταση συναγερμού
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.
The exact moment when the
Blast occurred near Red fort New Delhi.
📸Beatsinbriefpic.twitter.com/2aL7FwH9Gg
— War & Gore (@Goreunit) November 10, 2025
Το Κόκκινο Φρούριο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
