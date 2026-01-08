Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Το κράτος δείχνει πως εξακολουθεί να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Πέρα από τις μηνύσεις που έχουν γίνει εις βάρος της υπαλλήλου η οποία και ξεκίνησε τους ελέγχους που οδήγησαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το νέο καθεστώς της ΑΑΔΕ που θα «τρέχει» τις επιδοτήσεις αλλά και τις υπηρεσίες του Οργανισμού την θέλει να παραμένει εγκλωβισμένη στο πρωτόκολλο, σε θέση-ψυγείου με λίγα λόγια, όπως ακριβώς την είχε τοποθετήσει εκεί η διοίκηση του Οργανισμού επί Μπαμπασίδη.

Πριν από λίγο καιρό η κυρία Τυχεροπούλου διεκδίκησε σε εργατικό δικαστήριο την επιστροφή στην κανονική της θέση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας -η απόφαση θέλει κάποιο διάστημα προκειμένου να εκδοθεί- απέδειξε πως οι ενέργειές της αφενός ήταν σύννομες, αφετέρου αποτελούσαν αίτημα συγκεκριμένων διοικητών του Οργανισμού οι οποίοι και προχώρησαν σε ελέγχους με ζητούμενο τη διαφάνεια.

Το νέο ΦΕΚ

Παρ΄όλα αυτά στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε και περιλαμβάνει το νέο οργανόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά υπό την ΑΔΑΕ του κ. Πιτσιλή, φαίνεται ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επιλέξει ν’ ακολουθήσει την ίδια τακτική. αυτή της εκδίκησης εις βάρος της υπαλλήλου. Για την ιστορία πάντως, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και σχεδόν τρία χρόνια η κα Τυχεροπούλου βοηθάει στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά, δε, τις συνεχιζόμενες «προτροπές», από «γνωστούς» και άγνωστους οι οποίοι επιχειρούν να απαξιώσουν το ρόλο της και να αμαυρώσουν την ποιότητα της έρευνας, το γραφείο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Αθήνα, εξακολουθεί να την εμπιστεύεται.

Για το θέμα έκανε δήλωση ο πληρεξούσιος δικηγόρος της κας Τυχεροπούλου, Αντώνης Βαγιάνος. Κάνει λόγο για «σκανδαλώδη απόφαση του διοικητή της ΑΔΑΕ κ. Πιτσιλή» και μιλά για «νέα εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, που την αποσυνδέει πλήρως από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών, για το οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια. Η επιλογή αυτή αποτυπώνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συγκάλυψη

Μιλάει εκ νέου για προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, καθώς όπως αναφέρει, την ώρα που επικρατεί αυτή η συμπεριφορά απέναντι στην κα Τυχεροπούλου, «όλα τα στελέχη που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μεταφέρονται, χωρίς καμία αξιολόγηση ή πειθαρχική έρευνα, στη δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχου, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, όπου διατηρούν στο ακέραιο τις αρμοδιότητές τους».

Και ο κ. Βαγιάνος συμπληρώνει: «Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική μιας πολιτικής επιλογής συγκάλυψης, όπου όσοι άσκησαν έλεγχο τίθενται στο περιθώριο, ενώ όσοι ελέγχονται (ή θα έπρεπε να ελέγχονται) παραμένουν στο απυρόβλητο και προστατεύονται. Η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ουδέτερη διοικητική αναδιάρθρωση, αλλά ως συνειδητή ανακατανομή προσώπων με σαφή στόχευση την απονεύρωση του ελεγκτικού μηχανισμού και την απομάκρυνση όσων διαθέτουν εντιμότητα, εμπειρία και ανεξαρτησία, με τελικό στόχο τη συγκάλυψη των πεπραγμένων των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».