Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται – Τι ισχύει φέτος
Αντίστροφα για την αργία της Πρωτομαγιάς που φέτος «πέφτει» Παρασκευή μετράνε οι εργαζόμενοι.
Κάθε χρόνο η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες στο ημερολόγιο των εργαζομένων, καθώς έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία, με συγκεκριμένο θεσμικό και εργασιακό πλαίσιο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα δεν «χάνεται», αλλά μετατίθεται, ώστε να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των αργιών.
Τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει τέτοιες μεταθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή χρονιά, όταν η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η αργία να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, δίνοντας στους εργαζόμενους επιπλέον ημέρα ξεκούρασης.
Τι θα ισχύσει φέτος για την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά όπως προαναφέραμε «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη. Με αυτά τα δεδομένα δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς της αργίας. Η Πρωτομαγιά θα ισχύσει κανονικά στην ημερομηνία της, δηλαδή την 1η Μαΐου. Η ημέρα παραμένει υποχρεωτική αργία για το σύνολο της χώρας, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος για συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν συνεχώς.
Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η αργία της Πρωτομαγιάς
Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.
- Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.
- Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις