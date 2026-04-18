Μπρους Γουίλις: 41 εκατ. δολάρια πουλήθηκε η θρυλική έπαυλη που έζησε με την Έμα Χέμινγκ
Fizz 18 Απριλίου 2026, 10:49

Μπρους Γουίλις: 41 εκατ. δολάρια πουλήθηκε η θρυλική έπαυλη που έζησε με την Έμα Χέμινγκ

Πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη πώληση κατοικίας στην κομητεία του Λος 'Αντζελες μέχρι στιγμής για φέτος.

Η πολυτελής έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς όπου έμενε ο Μπρους Γουίλις όταν παντρεύτηκε την Έμα Χέμινγκ, πουλήθηκε έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 41 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ).

Η επιβλητική ιδιοκτησία έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στο Benedict Canyon πωλήθηκε χωρίς να βγει επίσημα στην αγορά αυτή την εβδομάδα από τον νυν ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Guess, Κάρλος Αλμπερίνι και τη σύζυγό του Άντρεα, οι οποίοι την είχαν αγοράσει από τον σταρ το 2014 έναντι 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.

Πότε εκτοξεύθηκε η τιμή του ακινήτου

Όπως αναφέρει η «Independent», η αξία της εκτοξεύτηκε από τότε που ο Γουίλις την αγόρασε για 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, Ντέμι Μουρ.

Η ιστορία της έπαυλης

Χτισμένη το 1928 η μεσογειακού στιλ έπαυλη επιφάνειας περίπου 957 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει επτά υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, τραπεζαρία, κάβα κρασιών, αίθουσα προβολών καθώς και δύο ευρύχωρες γκαρνταρόμπες.

Στον εξωτερικό χώρο, το κτήμα περιλαμβάνει γήπεδο τένις, πισίνα και μια εσωτερική αυλή με σιντριβάνι.

Ο Γουίλις και η Χέμινγκ οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2009 επέκτειναν το σπίτι φτάνοντας τα 11 υπνοδωμάτια όσο ζούσαν εκεί με τις δύο κόρες τους και τα τρία παιδιά που έχει ο ηθοποιός από τον πρώτο του γάμο με τη Μουρ.

Ποιος είναι ο αγοραστής

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ταυτότητα του νέου αγοραστή δεν έχει αποκαλυφθεί.

Τον Μάρτιο του 2022, η οικογένεια Γουίλις αποκάλυψε ότι ο διάσημος ηθοποιός διαγνώστηκε με αφασία, μια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας ανακοινώνοντας παράλληλα την απόσυρσή του από την υποκριτική.

Μπρους Γουϊλις: Πού ζει ο ηθοποιός μετά τη διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας

Ένα χρόνο αργότερα η σύζυγος του έκανε γνωστό πως η κατάστασή του είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια ενώ πέρυσι αναφέρθηκε στη δύσκολη απόφαση να μεταφέρει τον ηθοποιό σε μια ξεχωριστή, ισόγεια κατοικία κοντά στην κύρια οικία της οικογένειας, επιδιώκοντας να δημιουργήσει για εκείνον ένα πιο «ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον».

«Η άνοια εξελίσσεται διαφορετικά στο σπίτι του καθενός και πρέπει να κάνεις ό,τι είναι σωστό για τη δυναμική της οικογένειάς σου και ό,τι είναι σωστό για τον άνθρωπό σου», είχε δηλώσει προσθέτοντας:

«Είναι αποκαρδιωτικό για μένα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να στηρίξουμε ολόκληρη την οικογένειά μας, [και] αυτό άνοιξε τον κόσμο του Μπρους».

Εισηγμένες: Έρχεται δίμηνη ένεση ρευστότητας 1,75 δισ. στο ΧΑ από μερίσματα

Κονβόι πλοίων διασχίζει τα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Ιράν: Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ
Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

