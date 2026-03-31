Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Αναγνωρισμένη ως εμβληματική προσωπικότητα στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες για την ακούραστη εθελοντική της δράση, αυτή η 90χρονη μητέρα έχει επίσης δεσμούς με την «ελίτ» του Χόλιγουντ. Η Μαρλέν Γουίλις -μητέρα του διάσημου ηθοποιού Μπρους Γουίλις- αποτελεί σταθερή παρουσία στο αστυνομικό τμήμα εδώ και 22 χρόνια.

Έχει περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες εργαζόμενη παράλληλα ως εθελόντρια στο τμήμα του LAPD στο Δυτικό Λος Άντζελες, όπου είναι γνωστή με το χαϊδευτικό «κυρία Γουίλις».

Οι αστυνομικοί στο τμήμα την βλέπουν ως είδωλο και λένε ότι η απλή παρουσία της τους κάνει να χαμογελούν.

Η «κυρία Γουίλις»

«Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει το καλύτερο των ανθρώπων, αυτών που πιστεύουν στο έργο της προσφοράς», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του LAPD, Μάικ΄λ Μουρ, στο NBC Los Angeles.

Στα 90 της χρόνια, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

«Θέλω τόσο πολύ, τόσο πολύ να βοηθήσω. Δεν έχετε ιδέα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ θέλω να βοηθήσω» είπε η «κυρία Γουίλις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη California Post (@californiapost)

Βραβευμένη

Ο αστυνόμος Ριτς Γκαμπάλντον, διοικητής του αστυνομικού τμήματος του Δυτικού Λος Άντζελες, επιβεβαίωσε τον δυναμισμό του χαρακτήρα της. «Η κυρία Γουίλις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Δυτικού Λος Άντζελες και του LAPD», δήλωσε.

Έχει μάλιστα αναγνωριστεί ως η εθελόντρια της χρονιάς του LAPD -ένα βραβείο που της απονεμήθηκε από τον τότε αρχηγό, Μάικλ Μουρ.

«Αν και δεν μπορώ να την κάνω αστυνομικό, μπορώ τουλάχιστον να της δώσω το μεγαλύτερο σύμβολο του τι σημαίνει να είσαι αστυνομικός. Και αυτό είναι ένα σήμα του αστυνομικού τμήματος του Law Center» είπε ο Μουρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Promiflash (@promiflash)

«Η οικογένειά μου»

Παρά τη σύνδεσή της με την τεράστια προσωπικότητα του Χόλιγουντ, τον αγαπημένο σε όλους Μπρους Γουίλις, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν το παρελθόν της.

«Ποτέ δεν ήταν από εκείνους που επιδείκνυαν την ταυτότητά τους ως μητέρα του Γουίλις ή που τον εμπλέκουν έστω και σε περαστικές αναφορές στη ζωή της, κάτι που με εντυπωσίασε», είπε ο Μουρ.

Παρόλο που έχει έναν διάσημο γιο και άλλους διάσημους συγγενείς, η ίδια δήλωσε ότι νοιάζεται βαθιά για τους «συναδέλφους» της, σαν να ήταν δικοί της άνθρωποι.

«Αυτή είναι η οικογένειά μου» είπε αναφερόμενη στο LAPD. «Το εννοώ 100%».

Η «κουβέντα» με τον γιο της, Μπρους Γουίλις

Η μητέρα του Μπρους Γουίλις αποφεύγει να κάνει δηλώσεις για την κατάσταση υγείας του γιου της. Το 2023 δήλωσε ότι δεν είναι πλέον δυνατό να έχει μια φυσιολογική συζήτηση μαζί του. Πρόσθεσε, επίσης, ότι φοβάται πως ο διάσημος ηθοποιός δεν την αναγνωρίζει καθόλου.

Η Μαρλέν μετανάστευσε μαζί με τον γιο της από το Ίνταρ-Όμπερσταϊν της Γερμανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1957.

«Η Μαρλέν μας είπε πριν από ένα χρόνο ότι ο Μπρους πάσχει από άνοια. Ανέφερε ότι η συμπεριφορά του είναι πολύ αργή και ότι παρατηρείται πάντα μια ήπια επιθετικότητα. Δεν είναι πλέον δυνατή μια φυσιολογική συζήτηση. Ωστόσο, αυτό είναι φυσιολογικό, δεδομένης της κλινικής του εικόνας», δήλωσε την ίδια χρονιά πηγή κοντά στην οικογένεια στην εφημερίδα BILD.

Σε ανακοινώσεις στα κοινωνικά δίκτυα, η οικογένεια έχει γνωστοποιήσει ότι παραμένουν ενωμένοι για τον 71χρονο σταρ, πρώτα απ’ όλα η σύζυγός του Έμμα Χέμινγκ καθώς και η πρώην του, Ντέμι Μουρ.

Την άνοιξη του 2022, αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ των ταινιών δράσης έπασχε από μια διαταραχή γνωστή ως άνοια, συγκεκριμένα από μετωποκροταφική άνοια, η οποία οδηγεί σε προοδευτική απώλεια των εγκεφαλικών λειτουργιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)



*Με στοιχεία από nypost.com