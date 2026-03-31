O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
Fizz 31 Μαρτίου 2026, 06:00

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

H Κιμ Μπάσιντζερ πέρασε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της ζωής ανάμεσα σε θρύλους, συνεργαζόμενη με τον Σον Κόνερι στην τελευταία του εμφάνιση ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «Never Say Never Again» (1983), συμπρωταγωνιστώντας με τη Νάταλι Γουντ στη μίνι σειρά της δεκαετίας του ’70, βασισμένη στο βιβλίο του Τζέιμς Τζόουνς «From Here to Eternity», και αποκάλυψε μια άλλη της πτυχή στην πρωτότυπη εκδοχή του «Fifty Shades of Grey», την ταινία «9½ Weeks» (1986) του Άντριαν Λάιν με τον Μίκι Ρουρκ.

Ένας ακόμη «μύθος» με τον οποίο συνεργάστηκε, ήταν και ο Μπρους Γουίλις, στον οποίο αναφέρθηκε σε πρόσφατη δημοσίευσή της.

Η ηθοποιός κοινοποίησε σκηνές από την ταινία της «Blind Date» του 1987, μια ρομαντική κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστούν ως ένα απίθανο ζευγάρι που έφεραν κοντά φίλοι και συγγενείς. Οι σκηνές συνοδεύονται από το τραγούδι «You Shook Me All Night Long» των AC/DC.

«Νιώθω τόσο ευλογημένη»

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η Κιμ Μπάσιντζερ έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις».

«Το Blind Date ήταν μια τεράστια ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον Μπλέικ Έντουαρντς και να νιώσουμε πραγματική ελευθερία. Και όπως μπορείτε να δείτε, αυτό ακριβώς κάναμε. Όταν ο Μπλέικ είπε ‘πάμε’, απλά πήγαμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 39 χρόνια. Νιώθω τόσο ευλογημένη. Σας ευχαριστώ όλους».

Η ταινία σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο Γουίλις, ο οποίος αποχώρησε από την υποκριτική το 2022 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, αναφέρθηκε στους τίτλους ως πρωταγωνιστής.

Στις καρδιές τους

Η κινηματογραφική συντροφιά του Μπρους Γουίλις φαίνεται να λείπει ιδαιτέρως και σε άλλους χολιγουντιανούς ηθοποιούς.

Απόδειξη;

Μετά την πρόσφατη προβολή της τελευταίας ταινίας της Αμάντα Πιτ, «Fantasy Life», στο Angelika της Νέας Υόρκης, πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση με τη συμμετοχή της Πιτ, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάθιου Σιρ και της ηθοποιού Αντρέα Μάρτιν.

Όταν ρωτήθηκε για το έργο για το οποίο νιώθει τη μεγαλύτερη νοσταλγία, η Πιτ απάντησε: «Παραδόξως, μόλις σκεφτόμουν τον Μπρους Γουίλις».

Η Πιτ είπε ότι ο Γουίλις «με επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο της Τζιλ Σεντ Κλερ, μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

«Εγώ απλά συμμετείχα σε επεισόδια του Law and Order. Υπήρχαν είκοσι γυναίκες στο διάδρομο που περίμεναν στη σειρά για να διαβάσουν [το σενάριο] μαζί του, οι οποίες είχαν περάσει στο τελικό στάδιο των οντισιόν για τη ταινία», αναπολούσε στην εκδήλωση.

«Ουσιαστικός»

Η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, μοιράστηκε μια ενημέρωση για την υγεία του ηθοποιού τον Ιανουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «Conversations with Cam».

Όπως εξήγησε, ο ηθοποιός δεν γνωρίζει για τη διάγνωσή του με άνοια.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, το γεγονός ότι δεν συνδύασε ποτέ τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι έχει αυτή την ασθένεια, και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που δεν το γνωρίζει», μοιράστηκε για τον Μπρους.

«Έχει έναν τρόπο να επικοινωνεί μαζί μου και με τα παιδιά μας που μπορεί να μην είναι ο ίδιος με τον τρόπο που εσείς επικοινωνείτε με τους αγαπημένους σας, αλλά είναι ακόμα πολύ όμορφος», μοιράστηκε.

«Είναι ακόμα πολύ ουσιαστικός. Απλά — απλά είναι διαφορετικός. Απλά μαθαίνεις πώς να προσαρμόζεσαι», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

