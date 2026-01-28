Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

Έμα Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις δεν είχε ποτέ επίγνωση της διάγνωσής του με μετωποκροταφική άνοια — κάτι που, όπως λέει, αποτελεί ταυτόχρονα «ευλογία και κατάρα».

Μιλώντας στο επεισόδιο της 28ης Ιανουαρίου του podcast Conversations with Cam, σε συζήτηση με την Κάμερον Όουκς Ρότζερς, η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού έδωσε μια σπάνια και ειλικρινή εικόνα για το πώς βιώνει η οικογένεια την εξέλιξη της νόσου. Όπως εξήγησε, ο 70χρονος Μπρους «ποτέ δεν συνέδεσε τα κομμάτια» ώστε να καταλάβει τι του συμβαίνει.

«Δεν κατάλαβε ποτέ ότι έχει αυτή την ασθένεια — και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό», είπε. «Ειλικρινά, νιώθω ανακούφιση που δεν το γνωρίζει».

«Για εκείνον, αυτό που ζει είναι απλώς το ‘φυσιολογικό’ του»

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις εξήγησε ότι ο Μπρους πάσχει από ανοσογνωσία, μια νευρολογική κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος αδυνατεί να αναγνωρίσει τη δική του νόσο. Όπως σημειώνει και η Cleveland Clinic, πρόκειται για φαινόμενο που συναντάται συχνά σε άτομα με νευρολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.

«Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει», είπε η ίδια. «Έτσι, για εκείνον, αυτό που ζει είναι απλώς το ‘φυσιολογικό’ του».

Η Έμα Χέμινγκ τόνισε ότι η ανοσογνωσία συχνά παρερμηνεύεται ως άρνηση. «Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας. Ο εγκέφαλος αλλάζει».

«Προχωράμε μαζί του. Αλλάζουμε μαζί του»

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε το 2023 ότι έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια (FTD), έναν γενικό όρο για μια ομάδα εκφυλιστικών διαταραχών που προκαλούν ατροφία στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου. Η νόσος επηρεάζει την ομιλία, τη συμπεριφορά, το συναίσθημα και την προσωπικότητα.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται επίσης απώλεια κινητικών δεξιοτήτων, δυσκολίες στο περπάτημα ή την κατάποση, καθώς και μυϊκοί σπασμοί. Πρόκειται για προοδευτική ασθένεια και αποτελεί τη συχνότερη μορφή άνοιας σε άτομα κάτω των 60 ετών.

Παρά την εξέλιξη της νόσου, η Έμα Χέμινγκ υπογράμμισε ότι ο Μπρους «παραμένει παρών στο σώμα του» και ότι η οικογένεια μαθαίνει να προσαρμόζεται διαρκώς στη νέα πραγματικότητα. «Προχωράμε μαζί του. Αλλάζουμε μαζί του», είπε.

«Ο τρόπος που συνδέεται με εμένα και με τα παιδιά μας δεν είναι ο ίδιος όπως παλιά — αλλά παραμένει όμορφος», κατέληξε. «Είναι ακόμα βαθιά ουσιαστικός. Απλώς είναι διαφορετικός. Και μαθαίνεις να ζεις και να αγαπάς μέσα σε αυτή τη διαφορά».

*Mε πληροφορίες από: People