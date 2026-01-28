magazin
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28 Ιανουαρίου 2026, 22:45

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Σχέσεις: 3 μοτίβα που χρειάζεται να σπάσετε

Spotlight

Έμα Χέμινγκ Γουίλις αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις δεν είχε ποτέ επίγνωση της διάγνωσής του με μετωποκροταφική άνοια — κάτι που, όπως λέει, αποτελεί ταυτόχρονα «ευλογία και κατάρα».

Μιλώντας στο επεισόδιο της 28ης Ιανουαρίου του podcast Conversations with Cam, σε συζήτηση με την Κάμερον Όουκς Ρότζερς, η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού έδωσε μια σπάνια και ειλικρινή εικόνα για το πώς βιώνει η οικογένεια την εξέλιξη της νόσου. Όπως εξήγησε, ο 70χρονος Μπρους «ποτέ δεν συνέδεσε τα κομμάτια» ώστε να καταλάβει τι του συμβαίνει.

«Δεν κατάλαβε ποτέ ότι έχει αυτή την ασθένεια — και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό», είπε. «Ειλικρινά, νιώθω ανακούφιση που δεν το γνωρίζει».

«Για εκείνον, αυτό που ζει είναι απλώς το ‘φυσιολογικό’ του»

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις εξήγησε ότι ο Μπρους πάσχει από ανοσογνωσία, μια νευρολογική κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος αδυνατεί να αναγνωρίσει τη δική του νόσο. Όπως σημειώνει και η Cleveland Clinic, πρόκειται για φαινόμενο που συναντάται συχνά σε άτομα με νευρολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές.

«Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει», είπε η ίδια. «Έτσι, για εκείνον, αυτό που ζει είναι απλώς το ‘φυσιολογικό’ του».

Η Έμα Χέμινγκ τόνισε ότι η ανοσογνωσία συχνά παρερμηνεύεται ως άρνηση. «Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας. Ο εγκέφαλος αλλάζει».

«Προχωράμε μαζί του. Αλλάζουμε μαζί του»

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε το 2023 ότι έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια (FTD), έναν γενικό όρο για μια ομάδα εκφυλιστικών διαταραχών που προκαλούν ατροφία στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου. Η νόσος επηρεάζει την ομιλία, τη συμπεριφορά, το συναίσθημα και την προσωπικότητα.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται επίσης απώλεια κινητικών δεξιοτήτων, δυσκολίες στο περπάτημα ή την κατάποση, καθώς και μυϊκοί σπασμοί. Πρόκειται για προοδευτική ασθένεια και αποτελεί τη συχνότερη μορφή άνοιας σε άτομα κάτω των 60 ετών.

Παρά την εξέλιξη της νόσου, η Έμα Χέμινγκ υπογράμμισε ότι ο Μπρους «παραμένει παρών στο σώμα του» και ότι η οικογένεια μαθαίνει να προσαρμόζεται διαρκώς στη νέα πραγματικότητα. «Προχωράμε μαζί του. Αλλάζουμε μαζί του», είπε.

«Ο τρόπος που συνδέεται με εμένα και με τα παιδιά μας δεν είναι ο ίδιος όπως παλιά — αλλά παραμένει όμορφος», κατέληξε. «Είναι ακόμα βαθιά ουσιαστικός. Απλώς είναι διαφορετικός. Και μαθαίνεις να ζεις και να αγαπάς μέσα σε αυτή τη διαφορά».

*Mε πληροφορίες από: People 

World
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα» – Τι είπε για την νομισματική πολιτική, την διαδοχή του και την ανεξαρτησία της Fed

Business
AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ολυμπιακός: Έτσι πανηγύρισαν οι ερυθρόλευκοι τη σπουδαία πρόκριση – Στα αποδυτήρια και ο Κωστούλας! (vid)

Γιορτινό σκηνικό στήθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την ιστορική νίκη στην Ολλανδία, που σήμανε μεγάλη πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. «Παρών» και ο Μπάμπης Κωστούλας!

Σύνταξη
Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Μέγας Ολυμπιακός, πήρε σπουδαία πρόκριση στο Άμστερνταμ! (2-1)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;
Βίντεο 28.01.26

Ο Θεός συγχωρεί, οι θαυμαστές της ποτέ: Τι συνέβη με την Κέιτ Μος και τους δύο «αγενείς άνδρες» στο Παρίσι;

Η Κέιτ Μος ήταν μία από τις VIP καλεσμένες στην επίδειξη μόδας του οίκου Saint Laurent και, πριν προλάβουν οι φωτογράφοι να απαθανατίσουν κάθε της κίνηση, δύο «αγενείς» άνδρες της έκλεισαν τον δρόμο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
Μπάσκετ 28.01.26

Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες

Το Περιστέρι Betsson ήταν εντυπωσιακό και πάλι απέναντι στη Σαραγόσα αυτή τη φορά με 86-70 για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
«Είναι ανοησίες» 28.01.26

Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»

Ο Νιρ Μπαρκάτ εκτιμά ότι οι χώρες που μποϋκοτάρουνε το Ισραήλ, λόγω των εγκλημάτων πολέμου, στην πραγματικότητα θα το πληρώσουν οι ίδιες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου
Φίλαθλοι ΠΑΟΚ 28.01.26

Τραγωδία στη Ρουμανία: Τι έσωσε τη ζωή των τριών τραυματιών – «Έκανε S στον δρόμο» λέει μάρτυρας του τροχαίου

Σύμφωνα με μάρτυρα της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο οδηγός του μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκε κατά τη διάρκεια της προσπέρασης ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ – Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Μειώνονται τα ποσοτά της ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση - Το 70% θέλει αλλαγή κυβέρνησης

Με μειωμένα ποσοστά εμφανίζονται τα περισσότερα κόμματα στη δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ - Διαφωνούν με τις απόψεις Καρυστιανού σχεδόν 7 στους 10 πολίτες - Ποιοι την ψηφίζουν

Σύνταξη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 1 δισ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας
Ελλάδα 28.01.26

Δεν θα προσέλθουν οι κατηγορούμενοι για απολογία στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά την επιθυμία της έδρας

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι δεν θα προσέλθουν για να καταθέσουν στη δίκη για τις υποκλοπές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου της έδρας. Αντεγκλήσεις για τα έγγραφα που κατέθεσαν οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
