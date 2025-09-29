«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε που ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD), και η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκάλυψε ότι το πρώτο σημάδι που την ανησύχησε και τελικά οδήγησε στη διάγνωση την αιφνιδίασε.

Σε συνέντευξή της στο «Next Question» της Κέιτι Κούρικ, η Έμα μίλησε ανοιχτά για την πορεία του Μπρους, εξηγώντας ότι πέρα από την FTD, έχει επίσης και πρωτοπαθή προοδευτική αφασία (PPA). «Η FTD μπορεί να εμφανιστεί με τρεις τρόπους: επηρεάζοντας τη γλώσσα, την κίνηση ή τη συμπεριφορά. Στην περίπτωση του Μπρους, πρόκειται για την PPA, δηλαδή για τον συνδυασμό FTD και PPA», ανέφερε.

«Ένιωθα ότι δεν ήταν πια ο άνθρωπος που παντρεύτηκα. Κάποια στιγμή, όμως, πρέπει να εμπιστευτείς το ένστικτό σου, να ζητήσεις βοήθεια και να επιμείνεις να σε ακούσουν οι γιατροί»

To πρώτο σύμπτωμα

Το πρώτο ανησυχητικό σύμπτωμα ήταν η ομιλία του. «Άρχισα να παρατηρώ ότι ξαναεμφανιζόταν ο τραυλισμός του. Είχε τραυλισμό ως παιδί, και ξαφνικά άρχισε να επιστρέφει», είπε η Έμα, σημειώνοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι αυτό μπορεί να συνδεθεί με άνοια σε σχετικά νεαρή ηλικία.

Όπως πρόσθεσε, ένας νευρολόγος στο UCFF, ο Μπρους Μίλιερ, της εξήγησε ότι σε ηλικίες 40, 50 ή 60 ετών, όπου κάποιος είναι «κατασταλαγμένος» στη δουλειά και την οικογένεια, ξαφνικές αλλαγές στην προσωπικότητα ή συμπεριφορά είναι σημάδι που δείχνει αλλαγές στον εγκέφαλο και χρειάζονται άμεση διερεύνηση.

Η Έμα και ο Μπρους είναι ζευγάρι από το 2007. Από τη διάγνωση, η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα του, ενώ σε πρόσφατο αφιέρωμα του ABC αποκάλυψε ότι μετέφερε τον ηθοποιό σε ξεχωριστό σπίτι με μόνιμη ομάδα φροντιστών.

Η Έμα και ο Μπρους είναι ζευγάρι από το 2007. Από τη διάγνωση, η ίδια έχει αναλάβει τη φροντίδα του, ενώ σε πρόσφατο αφιέρωμα του ABC αποκάλυψε ότι μετέφερε τον ηθοποιό σε ξεχωριστό σπίτι με μόνιμη ομάδα φροντιστών.

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει, αλλά ήξερα ότι ο Μπρους θα το ήθελε. Να έχουν οι κόρες μας ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και όχι στις δικές του.»

Το δεύτερο σπίτι τους διαμορφώθηκε σε έναν πιο ήσυχο και λειτουργικό χώρο, ώστε ο Μπρους να ζει με περισσότερη άνεση.