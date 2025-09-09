«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, η δεύτερη σύζυγος του ηθοποιού Μπρους Γουίλις δέχθηκε μίσος και τοξικά σχόλια μετά την απόφασή της να μεταφέρει τον ηθοποιό σε ξεχωριστό σπίτι για την καλύτερη φροντίδα του.

Η Γουίλις αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλους όσοι την κατηγόρησαν για την επιλογή της. Σε συνέντευξή της αποκαλύπτει πώς η προειδοποίηση του νευρολόγου του ηθοποιού την έκανε να «ξυπνήσει» και να συνειδητοποιήσει πως «είναι εντάξει να ζητάς βοήθεια».

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας στον Μπρους Γουίλις συγκλόνισε τους πάντες, κυρίως την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή, η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του φροντιστή.

Ωστόσο, η απόφασή της να μετακομίσει τον αγαπημένο της σε ξεχωριστό σπίτι επικρίθηκε.

Η δεύτερη σύζυγος του ηθοποιού υπερασπίστηκε την επιλογή της, τονίζοντας ότι ήταν η «ασφαλέστερη και καλύτερη απόφαση» για τον Μπρους, αλλά και για τις δύο ανήλικες κόρες τους, τη Μέιμπελ και την Έβελιν.

Μιλώντας με τον Mάικλ Στράχαν στην εκπομπή Good Morning America την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, η συγγραφέας και ακτιβίστρια των φροντιστών υπερασπίστηκε την απόφαση της οικογένειάς της να μετακομίσει ο ηθοποιός σε ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σπίτι.

Όταν ο δημοσιογράφος της υπενθύμισε ότι η απόφαση «προκάλεσε μια συζήτηση στο διαδίκτυο», η 49χρονη Έμα παραδέχτηκε ότι «ήξερε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Αλλά, παρά το γεγονός ότι ήταν «μια δύσκολη απόφαση» για την οικογένεια, «ήταν η ασφαλέστερη και καλύτερη απόφαση – όχι μόνο για τον Μπρους, αλλά και για τα δύο μικρά κορίτσια μας. Και, ξέρεις, δεν είναι πραγματικά ένα θέμα προς συζήτηση», συνέχισε.

«Τώρα ξέρω ότι ο Μπρους έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στο 100% του χρόνου του. Οι ανάγκες του ικανοποιούνται 100%, όπως και των δύο μικρών κοριτσιών μας. Οπότε θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι και η καλύτερη».

Η Έμα εξήγησε πως το νέο σπίτι του Μπρους Γουίλις είναι «δεύτερη κατοικία τους» και του παρέχει ένα ήρεμο, γαλήνιο και ασφαλές περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ηθοποιού μετά τη διάγνωση του με άνοια.

Επιπλέον, του εξασφαλίζει φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο, επιτρέποντας παράλληλα στις κόρες τους να διατηρήσουν την ανεμελιά τους.

Η αφύπνιση

Η Έμα αποκάλυψε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο νευρολόγος του Μπρους Γουίλις τής είπε κάποια στιγμή:

«Μερικές φορές οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους».

Η φράση του λειτούργησε ως προειδοποίηση για εκείνη, καθώς συνειδητοποίησε ότι ήταν καιρός να ζητήσει βοήθεια και να καταλάβει ότι είναι «εντάξει να το κάνει».

«Ξέρω ότι ο Μπρους είναι καλύτερα τώρα», δήλωσε η Έμα. «Η άνοια εκδηλώνεται διαφορετικά σε κάθε σπίτι και η οικογένεια μας έπρεπε να κάνει αυτό που ήταν σωστό. Όλα είναι πιο ήρεμα τώρα, πιο εύκολα».

H Ντέμι Μουρ στο πλευρό της

Η Ντέμι Μουρ, πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, επικρότησε την απόφαση της Έμα, μια νέα γυναίκα που κατάφερε να σηκώσει όλο αυτό το βάρος επάνω της.

Μιλώντας σε πρόσφατο Podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μουρ υποστήριξε την Έμα Χέμινγκ και τη στήριξη της τόσο στον Γουίλις όσο και στην κοινότητα των φροντιστών.

Η Ντέμι Μουρ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Γουίλις από το 1987 έως το 2000, δήλωσε πως «είχε τόση συμπόνια για την Έμα», αποκαλύπτοντας πως «είναι μια νέα γυναίκα και δεν υπήρχε περίπτωση να προβλέψει κανείς πού θα οδηγούσε αυτό».

Η Μουρ πρόσθεσε πως θεωρεί ότι η Έμα «έκανε μια αριστουργηματική δουλειά», καθώς ήταν «τόσο αφοσιωμένη στο να βρει τον σωστό δρόμο».

«Έχει τόσο φόβο όσο και δύναμη και θάρρος στη διαχείριση αυτής της κατάστασης», σχολίασε η Μουρ. «Το πιο όμορφο πράγμα… ήταν η αναγνώριση από την Έμα της σημασίας που έχει το να φροντίζει τους φροντιστές, καθώς πρέπει να φροντίζουν και τον εαυτό τους. Αν δεν αφιερώσουν χρόνο για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά, τότε δεν μπορούν να είναι εκεί για κανέναν άλλον».