09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Go Fun 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:45

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, η δεύτερη σύζυγος του ηθοποιού Μπρους Γουίλις δέχθηκε μίσος και τοξικά σχόλια μετά την απόφασή της να μεταφέρει τον ηθοποιό σε ξεχωριστό σπίτι για την καλύτερη φροντίδα του.

Η Γουίλις αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε όλους όσοι την κατηγόρησαν για την επιλογή της. Σε συνέντευξή της αποκαλύπτει πώς η προειδοποίηση του νευρολόγου του ηθοποιού την έκανε να «ξυπνήσει» και να συνειδητοποιήσει πως «είναι εντάξει να ζητάς βοήθεια».

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας στον Μπρους Γουίλις συγκλόνισε τους πάντες, κυρίως την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή, η σύζυγός του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του φροντιστή.

Ωστόσο, η απόφασή της να μετακομίσει τον αγαπημένο της σε ξεχωριστό σπίτι επικρίθηκε.

Η δεύτερη σύζυγος του ηθοποιού υπερασπίστηκε την επιλογή της, τονίζοντας ότι ήταν η «ασφαλέστερη και καλύτερη απόφαση» για τον Μπρους, αλλά και για τις δύο ανήλικες κόρες τους, τη Μέιμπελ και την Έβελιν.

Μιλώντας με τον Mάικλ Στράχαν στην εκπομπή Good Morning America την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, η συγγραφέας και ακτιβίστρια των φροντιστών υπερασπίστηκε την απόφαση της οικογένειάς της να μετακομίσει ο ηθοποιός σε ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σπίτι.

Όταν ο δημοσιογράφος της υπενθύμισε ότι η απόφαση «προκάλεσε μια συζήτηση στο διαδίκτυο», η 49χρονη Έμα παραδέχτηκε ότι «ήξερε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Αλλά, παρά το γεγονός ότι ήταν «μια δύσκολη απόφαση» για την οικογένεια, «ήταν η ασφαλέστερη και καλύτερη απόφαση – όχι μόνο για τον Μπρους, αλλά και για τα δύο μικρά κορίτσια μας. Και, ξέρεις, δεν είναι πραγματικά ένα θέμα προς συζήτηση», συνέχισε.

«Τώρα ξέρω ότι ο Μπρους έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στο 100% του χρόνου του. Οι ανάγκες του ικανοποιούνται 100%, όπως και των δύο μικρών κοριτσιών μας. Οπότε θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι και η καλύτερη».

Η Έμα εξήγησε πως το νέο σπίτι του Μπρους Γουίλις είναι «δεύτερη κατοικία τους» και του παρέχει ένα ήρεμο, γαλήνιο και ασφαλές περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ηθοποιού μετά τη διάγνωση του με άνοια.

Επιπλέον, του εξασφαλίζει φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο, επιτρέποντας παράλληλα στις κόρες τους να διατηρήσουν την ανεμελιά τους.

Η αφύπνιση

Η Έμα αποκάλυψε πως η απόφαση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ο νευρολόγος του Μπρους Γουίλις τής είπε κάποια στιγμή:

«Μερικές φορές οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους».

Η φράση του λειτούργησε ως προειδοποίηση για εκείνη, καθώς συνειδητοποίησε ότι ήταν καιρός να ζητήσει βοήθεια και να καταλάβει ότι είναι «εντάξει να το κάνει».

«Ξέρω ότι ο Μπρους είναι καλύτερα τώρα», δήλωσε η Έμα. «Η άνοια εκδηλώνεται διαφορετικά σε κάθε σπίτι και η οικογένεια μας έπρεπε να κάνει αυτό που ήταν σωστό. Όλα είναι πιο ήρεμα τώρα, πιο εύκολα».

H Ντέμι Μουρ στο πλευρό της

Η Ντέμι Μουρ, πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, επικρότησε την απόφαση της Έμα, μια νέα γυναίκα που κατάφερε να σηκώσει όλο αυτό το βάρος επάνω της.

Μιλώντας σε πρόσφατο Podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μουρ υποστήριξε την Έμα Χέμινγκ και τη στήριξη της τόσο στον Γουίλις όσο και στην κοινότητα των φροντιστών.

Η Ντέμι Μουρ, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Γουίλις από το 1987 έως το 2000, δήλωσε πως «είχε τόση συμπόνια για την Έμα», αποκαλύπτοντας πως «είναι μια νέα γυναίκα και δεν υπήρχε περίπτωση να προβλέψει κανείς πού θα οδηγούσε αυτό».

Η Μουρ πρόσθεσε πως θεωρεί ότι η Έμα «έκανε μια αριστουργηματική δουλειά», καθώς ήταν «τόσο αφοσιωμένη στο να βρει τον σωστό δρόμο».

«Έχει τόσο φόβο όσο και δύναμη και θάρρος στη διαχείριση αυτής της κατάστασης», σχολίασε η Μουρ. «Το πιο όμορφο πράγμα… ήταν η αναγνώριση από την Έμα της σημασίας που έχει το να φροντίζει τους φροντιστές, καθώς πρέπει να φροντίζουν και τον εαυτό τους. Αν δεν αφιερώσουν χρόνο για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά, τότε δεν μπορούν να είναι εκεί για κανέναν άλλον».

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα
Μεγάλες προσδοκίες 08.09.25

Το τελευταίο χαρτί: Ο Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο – Ο τάφος, η αμφιβολία και μια νέα ελπίδα

Σε μια επίσκεψη φορτισμένη με συμβολισμούς και προσδοκίες ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποτίσει φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β’, αλλά το ταξίδι του αναζωπυρώνει το διαρκές ερώτημα: Θα συμφιλιωθεί επιτέλους με τον βασιλιά πατέρα του, Κάρολο Γ’, ή η ρήξη θα είναι παντοτινή;

Σύνταξη
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού κανείς; 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη (αλλά ταμπού) φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025
Ευγνώμων 08.09.25

Η Αριάνα Γκράντε ευχαριστεί τον θεραπευτή της και τους gay ενώ βραβεύεται στα MTV VMA 2025

Η Αριάνα Γκράντε κέρδισε συνολικά τρία βραβεία στα MTV VMA 2025 ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Lady Gaga, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Μαράια Κάρεϊ, σε μια τελετή που τίμησε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
