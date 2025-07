Μπρους Γουίλις: Δραματική επιδείνωση στην υγεία του – Δεν μιλάει, δεν περπατάει

Η μετωποκροταφική άνοια από την οποία πάσχει ο Μπρους Γουίλις έχει επιδεινωθεί. «Ο ηθοποιός πλέον δεν μιλάει και αντιμετωπίζει σοβαρές κινητικές δυσκολίες» υποστηρίζουν δημοσιεύματα.

Η οικογένεια του Γουίλις δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες εξελίξεις στην περιπέτεια της υγείας του.

Ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος έκλεισε πρόσφατα τα 70 του χρόνια, δίνει μια γενναία μάχη ενάντια στη μετωποκροταφική άνοια (FTD), μια σπάνια και επιθετική μορφή άνοιας.

Η μετωποκροταφική άνοια (FTD) ανήκει σε μια ομάδα εγκεφαλικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται από την ατροφία του μετωπιαίου ή/και του κροταφικού λοβού του εγκεφάλου.

Η πάθηση συχνά συνοδεύεται από διαταραχές στην προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και τη λεκτική ικανότητα.

Η διάγνωση του Γουίλις ήρθε μετά από μια αρχική διάγνωση αφασίας το 2022 και οδήγησε τον ηθοποιό στο κλείσιμο της καριέρας του μετά από τέσσερις δεκαετίες

Δημοσίευμα της Express, υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγος της Ντέμι Μουρ «έχει καταστεί σε μεγάλο βαθμό μη λεκτικός και φέρεται να αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες».

Ο Γουίλις δεν μπορεί πλέον να μιλήσει ή να περπατήσει ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι, λόγω της άνοιας, δυσκολεύεται να θυμηθεί τις ημέρες του στο Χόλιγουντ και τις ταινίες του από τη δεκαετία του ’90 και του 2000.

Παρόλο που η οικογένεια του ηθοποιού εξέδωσε μια σπάνια δημόσια ενημέρωση τον Απρίλιο του 2025, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές ότι η κατάστασή του θεωρείται σταθερή, τα νέα δημοσιεύματα περιγράφουν μια εξαιρετικά ανησυχητική επιδείνωση στην υγεία του Γουίλις.

Οι αναρτήσεις της κόρης του Μπρους, Ταλούλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν τον πατέρα της να φαίνεται εύθραυστος, έχουν αποτελέσει, μέχρι στιγμής, την κύρια πηγή πληροφοριών για την εξέλιξη της υγείας του.

Η σύζυγός και φροντίστρια του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 το βιβλίο με τίτλο Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, το οποίο θα περιγράφει τις εμπειρίες της στον δύσκολο αυτό ρόλο.

Η μετωποκροταφική άνοια (FTD) διαφέρει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, καθώς συχνά εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία (μεταξύ 45 και 65 ετών) και επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς μπορεί να χάσουν την ικανότητα να επικοινωνούν λεκτικά, να κατανοούν τη γλώσσα, να διαβάζουν ή να γράφουν, ενώ παράλληλα εμφανίζουν κινητικές δυσκολίες, όπως προβλήματα στο περπάτημα, τον συντονισμό και την ισορροπία.

Δυστυχώς, επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία που να μπορεί να ανακόψει ή να αναστρέψει την πορεία της νόσου, με τη διαχείριση να επικεντρώνεται στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

«Το να αναπολείς είναι ένα χαμένο παιχνίδι»

Η Ντέμι Μουρ, μιλώντας στους Los Angeles Times το φθινόπωρο του 2024 είπε ότι στόχος της είναι να τον βλέπει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα όταν βρίσκεται στην πόλη και η στάση της απέναντί του να παραμένει η ίδια.

«Απλώς προσπαθώ κάθε στιγμή να βρίσκομαι όπου βρίσκεται. Το να είμαστε παρόντες είναι ένα αμοιβαίο δώρο, βέβαια ευρισκόμενοι σε μια κατάσταση που δεν επιθυμεί κανείς μας. Αλλά συμβαίνει (…) Έχει τη δυνατότητα να περάσει χρόνο με την εγγονή του, κάτι που είναι πολύ γλυκό και συγκινητικό. Είναι μαγικό».

Η Ντέμι και η οικογένειά της συνεχίζουν να μιλούν με ειλικρίνια σχετικά με την κατάσταση του ηθοποιού και καθώς τιμήθηκε με το βραβείο Career Achievement in Acting Award στο Hamptons International Film Festival τον Οκτώβριο, μίλησε για τον Μπρους κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συζήτησης.

«Η ασθένεια είναι αυτή που είναι. Θεωρώ ότι πρέπει να το αποδεχτείς…. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να συναντάς τους ανθρώπους στο σημείο ζωής που βρίσκονται. Το να αναπολείς αυτό που ήταν [κάποτε], είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Αλλά όταν αποδέχεσαι αυτό που είναι [ τώρα], [καταλαβαίνεις ότι] υπάρχει μεγάλη ομορφιά και γλυκύτητα. Και [επίσης συνιστώ] να μοιραζόμαστε ό,τι έχουμε με κάποιον, για όσο καιρό το έχουμε».

Σιωπηλή αποχώρηση

Bruce Willis’s Legendary Journey Through His Greatest Roles 🙏 God Bless 🙏💕 pic.twitter.com/cAAJyNYbby — Nitin Singh 🍃 (@Kohlliers) July 22, 2025

Ο Μπρους Γουίλις, ένας από τους πιο επιτυχημένους αστέρες ταινιών δράσης στην ιστορία του κινηματογράφου, κέρδισε την εκτίμηση και το κοινό με την ικανότητα του να ερμηνεύει σύνθετους χαρακτήρες σε διάφορα είδη.

Από τον Τζον ΜακΚλέιν στο franchise του Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει στον Μπουτς Κούλιτζ του Pulp Fiction με υπογραφή Κουέντιν Ταραντίνο (1994) και από τον Δρ. Μάλκολμ Κρόου στην εφιαλτική Η Έκτη Αίσθηση Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (The Sixth Sense, 1999), στον Κόρμπεν Ντάλας του φουτουριστικού Πέμπτου Στοιχείου του Λικ Μπεσόν (The Fifth Element, 1997), τον Χάρι Σ. Στάμπερ στο Αρμαγεδδών, τον Τζέιμς Κόουλ στους δυστοπικούς Δώδεκα Πίθηκους (12 Monkeys, 1995) του Τέρι Γκίλιαμ, ο Γουίλις ήξερε να διεκδικεί την εκτίμηση των κριτικών φέρνοντας έσοδα στα ταμεία με την οικεία περσόνα του.

Αξεπέραστος στη σειρά που μας τον σύστησε, το επιδραστικό τηλεοπτικό σίριαλ Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια (Moonlighting, 1985-1989) που του έφερε και το πρώτο του βραβείο (Emmy) ως αθυρόστομος, κυνικός αλλά πραγματικά αξιολάτρευτος ιδιωτικός ντετέκτιβ Ντέιβιντ Άντισον -ένας ρόλος που ανέδειξε το κωμικό του ταλέντο και μια σειρά που έμεινε στα τηλεοπτικά χρονικά για τη χημεία ανάμεσα στον ίδιο και την ήδη καθιερωμένη από τη μεγάλη οθόνη συμπρωταγωνίστρια του Σίμπιλ Σέπερντ, – ο Γουίλις έκανε την τελευταία του συμμετοχή στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Assassin του 2023.

Η δημόσια μάχη με την υγεία του έφερε στο προσκήνιο τη μετωποκροταφική άνοια, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για αυτή τη σπάνια και δύσκολη πάθηση.