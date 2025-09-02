magazin
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
Fizz 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:50

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Η νυν σύζυγός του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, και η πρώην, Ντέμι Μουρ, μίλησαν ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μετά τη διάγνωση του με άνοια.

Στη συνέντευξή της η Έμα Χέμινγκ μίλησε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητα με τον αγαπημένο ηθοποιό, ο οποίος αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2022, όταν διαγνώστηκε με αφασία, μία πάθηση που αργότερα εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια (FTD).

Σε ειδικό αφιέρωμα του τηλεοπτικού δικτύου ABC με την Ντάιαν Σόγιερ, η Χέμινγκ αποκάλυψε πως η πιο δύσκολη απόφαση που έλαβε ήταν να μετακομίσει τον Γουίλις σε ένα ξεχωριστό, μονώροφο σπίτι, μακριά από την κύρια κατοικία τους.

Ο ηθοποιός ζει πλέον εκεί με μία ομάδα φροντιστών πλήρους απασχόλησης, ενώ η Χέμινγκ φέρνει τις δύο μικρότερες κόρες τους, τη 13χρονη Μέιμπελ και την 11χρονη Έβελιν, στην νέα του κατοικία ώστε να τον επισκέπτονται συχνά.

Η Χέμινγκ εξήγησε πως αυτή η επιλογή έγινε για το καλό των κοριτσιών. «Ο Μπρους θα το ήθελε αυτό για τις κόρες μας», δήλωσε. «Θα ήθελε τα κορίτσια να είναι σε ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες, όχι στις δικές του».

Μετά την αποκάλυψη η Χέμινγκ έπεσε θύμα διαδικτυακής επίθεσης επίθεση με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν για την απόφαση της να ζουν σε ξεχωριστά σπίτια.

«Αυτό θα ήθελε και ο Μπρους για τις κόρες μας»

YouTube thumbnail

Απάντηση στην τοξικότητα

«Ήξερα ότι γνωστοποιώντας κάποιες προσωπικές μας πληροφορίες θα βλέπαμε δύο ‘στρατόπεδα’. Εκείνους που έχουν άποψη και εκείνους που έχουν πραγματική εμπειρία», είπε σε ανάρτηση της απαντώντας στους επικριτές της η Έμα Χέμινγκ Γουίλις. «Και τα σχόλια ήταν το τέλειο παράδειγμα».

«Αυτό είναι που αντιμετωπίζουν οι φροντιστές — κριτική και επικρίσεις από άλλους», πρόσθεσε το μοντέλο, επιχειρηματίας και συγγραφέας του βιβλίου The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path.

«Όλοι θα έχουν μια άποψη, αλλά πρέπει να θυμάσαι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν την εμπειρία για να την υποστηρίξουν. Και αν αυτό ισχύει, δεν θα έπρεπε να εκφράζουν τη γνώμη τους και εσύ δεν θα πρέπει να τους δίνεις σημασία» είπε διαβάζοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο της.

«Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από όσους δεν έχουν ζήσει αυτή τη διαδρομή ή σταθεί στην πρώτη γραμμή»


«Ακόμη κι αν κάποιος γνωρίζει από κοντά την άνοια ή την πάθηση για την οποία φροντίζεις, δεν βρίσκεται στο σπίτι σου, δεν ξέρει πώς συμπεριφέρεται το άτομό σου ή ποια είναι η δυναμική της οικογένειάς σου».

«Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από όσους δεν έχουν ζήσει αυτή τη διαδρομή ή σταθεί στην πρώτη γραμμή. Το να μοιράζεσαι ανοιχτά όσα ζεις μπορεί να φέρει πολλές γνώμες και αντιδράσεις, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργεί σύνδεση και αναγνώριση για όσους ζουν καθημερινά τις πραγματικότητες της φροντίδας» πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησης της.

«Έχει κάνει αριστουργηματική δουλειά»

Η πρώην σύζυγος του Γουίλις, Ντέμι Μουρ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια, έσπευσε να υπερασπιστεί την Έμα Χέμινγκ και να στηρίξει την απόφασή της. Μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μουρ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας οδηγός για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια συνθήκη».

«Έπεσαν τόσα πολλά επάνω στην Έμα, κλήθηκε να βρει λύση σε όλο αυτό» πρόσθεσε η Ντέμι Μουρ που μίλησε με ειλικρινή θαυμασμό για τη Χέμινγκ και την υπεράνθρωπη προσπάθεια της.

«Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και αφοσιωμένος να χάνεται»

View this post on Instagram

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

«Το πιο όμορφο πράγμα – και το λέει και στο βιβλίο της – ήταν η αναγνώριση της σημασίας για τους φροντιστές να φροντίζουν τον εαυτό τους. Αν δεν αφιερώσουν αυτόν τον χρόνο για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά, τότε δεν μπορούν να φροντίσουν κανέναν άλλο. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει κάνει μία αριστουργηματική δουλειά» είπε η Ντέμι Μουρ.

«Ο άλλους Μπρους»

Η Μουρ αναφέρθηκε και στις δραματικές αλλαγές στην προσωπικότητα του ηθοποιού. «Είναι δύσκολο», είπε. «Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και αφοσιωμένος να χάνεται».

Η Μουρ ρόνισε ότι έχει ανακαλύψει μία νέα, τρυφερή πλευρά του Γουίλις. «Πρέπει να τους συναντάς εκεί που βρίσκονται, χωρίς να έχεις προσδοκίες ότι θα πρέπει να είναι αυτό που ήταν. Όταν το κάνεις αυτό, ανακαλύπτεις μία απίστευτη γλύκα και κάτι τρυφερό και αγαπησιάρικο», είπε. Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι «ίσως πιο παιχνιδιάρικη και παιδική κατά κάποιον τρόπο» σχολίασε.

«Εάν προβάλλεις πού θα πάει η κατάσταση, δημιουργείς μόνο άγχος. Εάν αναπολείς πού ήταν και τι έχεις χάσει, ζεις σε θλίψη»

View this post on Instagram

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Γουίλις είναι ακόμα παρών, ακόμα κι αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με λόγια.

«Εάν προβάλλεις πού θα πάει η κατάσταση, δημιουργείς μόνο άγχος. Εάν αναπολείς πού ήταν και τι έχεις χάσει, ζεις στη θλίψη. Όταν επιλέγεις να ζεις στο τώρα, στη στιγμή που μοιράζεσαι μαζί του, υπάρχει ακόμη τόσος πολύς από αυτόν εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να εκφραστεί με λόγια αλλά είναι όμορφο να το βλέπεις, δεδομένων των συνθηκών» πρόσθεσε η Μουρ.

View this post on Instagram

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Ενωμένη ως οικογένεια

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, η οικογένεια του Μπρους Γουίλις έχει ένα κοινό μέτωπο απέναντι στις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Οι δύο σύζυγοι και οι πέντε κόρες τους έχουν συσπειρωθεί γύρω του για να τον στηρίξουν.

Η Έμα Χέμινγκ επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγός της είναι «είναι σε πολύ καλή υγεία γενικά, απλά ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει» και, παρά τις δυσκολίες, δήλωσε ευγνώμων που ο σύζυγός της «είναι ακόμα πολύ εδώ».

Η Μουρ συμφώνησε μαζί της. «Όταν είσαι προσκολλημένος σε αυτό που ήταν, έχεις χάσει το παιχνίδι» είπε.

View this post on Instagram

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Ενδεικτικές, ωστόσο, για την κατάσταση της υγείας του είναι οι δηλώσεις του Γκλεν Γκόρντον Κάρον, δημιουργού της σειράς Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια (Moonlighting), που καθιέρωσε τον Γουίλις.

Ο ίδιος παρατήρησε τον Οκτώβριο του 2023 πως ο ηθοποιός έχανε τη «χαρά της ζωής του» και τις «γλωσσικές του δεξιότητες». «Η αίσθησή μου είναι ότι με αναγνωρίζει για ένα με τρία λεπτά. Δεν μιλάει ιδιαίτερα. Συνήθιζε να είναι μανιώδης αναγνώστης – δεν ήθελε κανείς να το ξέρει – και τώρα δεν διαβάζει».

Μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα, η οικογένεια του Γουίλις συνεχίζει να βρίσκει τη δύναμη να παλεύει, αποδεχόμενη την ασθένεια και προσπαθώντας να απολαμβάνει «ό,τι έχουμε, για όσο καιρό το έχουμε».

Όσα είπε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις και η Ντέμι Μουρ στην Όπρα Γουίνφρεϊ στο βίντεο παρακάτω:

YouTube thumbnail

