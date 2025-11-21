magazin
21 Νοεμβρίου 2025

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Ο 70χρονος, πλέον, ηθοποιός Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD) το 2023, μια ασθένεια που του έχει στερήσει μεγάλο μέρος των γλωσσικών και γνωστικών του ικανοτήτων.

Τον Αύγουστο, η Έμα αποκάλυψε ότι ο σταρ του «Die Hard» είχε μετακομίσει σε ένα «δεύτερο σπίτι» κοντά στο δικό τους, όπου λαμβάνει 24ωρη φροντίδα σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

«Ήξερα ότι αν ήμουν ειλικρινής και ανοιχτή σχετικά με αυτό, θα αντιμετωπίζαμε πολλές κριτικές», δήλωσε η Έμα, 47 ετών, πρόσφατα κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Endwell 2025, μια ετήσια σύνοδο κορυφής με θέμα τη φροντίδα στο τέλος της ζωής και τον θάνατο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oprah Daily (@oprahdaily)

Η κριτική των άλλων

«Έκανα πολλή θεραπεία γύρω από αυτό για να προετοιμαστώ», είπε στη συν-συμμετέχουσα Ιβέτ Νικόλ Μπράουν, η οποία μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από τη φροντίδα του πατέρα της που πάσχει από άνοια.

Η Έμα ξεκαθάρισε ότι οι κριτικές που έχει δεχτεί δεν προέρχονται από την οικογένειά τους, συμπεριλαμβανομένων των μακρινών συγγενών του Μπρους, της πρώην συζύγου του Ντέμι Μουρ ή των τριών ενήλικων κορών του.

«Η κριτική προέρχεται από έξω», δήλωσε η ηθοποιός, μοντέλο, επιχειρηματίας και συγγραφέας.

Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης αμφισβήτησαν το γεγονός ότι ο σταρ του «Pulp Fiction» δεν ζει μόνιμα με την οικογένειά του, ενώ άλλοι υπέθεσαν ότι η Έμα παραμελεί ή απομακρύνεται από τον σύζυγό της.

«Αν δεν είσαι στην πρώτη γραμμή, στο σπίτι αυτού του ατόμου κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο, δεν έχεις λόγο και δεν έχεις δικαίωμα κριτικής» απάντησε εκείνη.

Όταν η Μπράουν τη ρώτησε πώς αισθάνεται για τις εξωτερικές απόψεις σχετικά με τις επιλογές της οικογένειάς της, η Έμα δε μασάει τα λόγια της: «Γ@μα τους».

Mελέτη διαπίστωσε ότι οι σύζυγοι που φροντίζουν τους συντρόφους τους αντιμετωπίζουν 63% υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν φροντίζουν κανέναν

«Το δικό μας ταξίδι»

«Αυτή είναι η καλύτερη απόφαση για την οικογένειά μας. Ήταν η πιο ασφαλής. Και η οικογένειά μας τώρα, στην ουσία, ευημερεί» πρόσθεσε η Έμα. «Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν όλες τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται πίσω από κλειστές πόρτες».

Είπε ότι οι κόρες της, η Μέιμπελ, 13 ετών, και η Έβελιν, 11 ετών, μπορούν να καλούν ξανά φίλους για να παίξουν και να μείνουν για ύπνο, ενώ συνεχίζουν να βλέπουν συχνά τον πατέρα τους.

«Ο κόσμος τους έχει ανοίξει εντελώς, όπως και ο κόσμος του συζύγου μου», είπε η Έμα, που είναι παντρεμένη με τον Μπρους από το 2009.

«Είναι το πιο σωστό για την οικογένειά μας, και μπορεί να μην είναι σωστό για όλους τους άλλους, αλλά δεν πειράζει» συνέχισε. «Όλοι ακολουθούμε το δικό μας ταξίδι».

Η Έμα είπε ότι η οικογένεια δημοσιοποίησε τα προβλήματα υγείας του Μπρους, εν μέρει για να αντιμετωπίσει το στίγμα που περιβάλλει την άνοια και για να υποστηρίξει άλλους φροντιστές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, πολλοί από τους οποίους είναι μόνοι.

«Αν δεν είσαι στην πρώτη γραμμή, στο σπίτι αυτού του ατόμου κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο, δεν έχεις λόγο και δεν έχεις δικαίωμα κριτικής»

YouTube thumbnail

Στην αρχή φοβόταν

Η μετωποκροταφική άνοια επηρεάζει περίπου 50.000 έως 60.000 Αμερικανούς, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% έως 20% όλων των περιπτώσεων άνοιας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ένωση για την Μετωποκροταφική Εκφύλιση.

Η νόσος εμφανίζεται σχετικά νωρίς, με τις περισσότερες διαγνώσεις να γίνονται μεταξύ των ηλικιών 45 και 64 ετών.

Ο Μπρους ήταν 67 ετών όταν η οικογένειά του ανακοίνωσε τη διάγνωση της FTD. Η κατάστασή του είχε εξελιχθεί από μια προηγούμενη διάγνωση αφασίας, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί την άνοιξη του 2022.

Στην αρχή, είπε η Έμα, αντιμετώπιζε μόνη της αυτή τη δοκιμασία, φοβούμενη ότι η είδηση θα διαρρεύσει αν ζητούσε εξωτερική βοήθεια.

Η επιβαρυμένη υγεία των φροντιστών

«Ήταν ο νευρολόγος του Μπρους που με ξύπνησε πραγματικά και μου είπε για αυτές τις στατιστικές των φροντιστών που πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους», εξήγησε. «Αυτό ήταν συγκλονιστικό για μένα».

Έρευνες δείχνουν ότι η φροντίδα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η διάρκεια ζωής των φροντιστών μπορεί να μειωθεί έως και οκτώ χρόνια λόγω χρόνιου στρες και σωματικής καταπόνησης.

Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι οι σύζυγοι που φροντίζουν τους συντρόφους τους αντιμετωπίζουν 63% υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν φροντίζουν κανέναν.

Ο νευρολόγος είπε στην Έμα ότι «καίει το κερί και από τις δύο άκρες», φροντίζοντας μόνη της τον σύζυγό της ενώ μεγαλώνει δύο μικρές κόρες, και την προέτρεψε να ζητήσει βοήθεια.

«Ήμουν πραγματικά ευγνώμων που η νευρολόγος μου έδωσε την άδεια που χρειαζόμουν, γιατί, ειλικρινά, αν δεν το είχε κάνει, θα συνέχιζα να το κάνω μόνη μου», είπε.

Η κατάθλιψη

Η Έμα έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη διάγνωση κατάθλιψης που της έγινε μετά τη διάγνωση της ασθένειας του Μπρους. Ζήτησε βοήθεια από έναν θεραπευτή.

Όταν ρωτήθηκε πώς φροντίζει τον εαυτό της σήμερα, είπε ότι προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο για πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη. «Μπορεί να είναι ένα 10λεπτο τηλεφώνημα σε έναν φίλο» είπε η Έμα. «Μπορεί να είναι το να βγαίνω στον κήπο μου και να ξεριζώνω τα φυτά και μετά να τα ξαναφυτεύω. Αυτό μου δίνει χαρά» συνέχισε γελώντας.

«Ποια είναι τα πράγματα που θα τροφοδοτήσουν την ψυχή μου; Αυτά κάνω. Έτσι φροντίζω τον εαυτό μου», είπε. «Κάνω καλή δουλειά σε αυτό; Όχι, δεν κάνω, αλλά πραγματικά προσπαθώ».

*Με στοιχεία από nypost.com

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

