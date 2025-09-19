magazin
Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Go Fun 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις, ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ που δίνει μια γενναία μάχη με την μετωποκροταφική άνοια, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε η κόρη του, Σκάουτ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπρους Γουίλις απαθανατίστηκε σε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο 70χρονος ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστός, δίπλα στις κόρες του, Σκάουτ και Ταλούλα. Το πορτρέτο είναι μια μια συγκινητική ματιά στην οικογενειακή του ζωή, εν μέσω της δύσκολης περιπέτειας της υγείας του.

Οι φωτογραφίες της Σκάουτ Γουίλις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνουν τον πατέρα της σε μια ανέμελη στιγμή, να χαμογελάει καθισμένος σε έναν υπαίθριο καναπέ με τις κόρες του.

«Καθυστερημένες ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα» έγραψε η κόρη του στη λεζάντα της ανάρτησης της.

Το στιγμιότυπο ήρθε λίγο καιρό αφότου η σύζυγος του ηθοποιού, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, δήλωσε πως η απόφαση να μετακομίσει ο Μπρους σε ξεχωριστή κατοικία ήταν η καλύτερη για την οικογένεια.

Ο Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Σε αντίθεση με τη νόσο Αλτσχάιμερ, τα άτομα με FTD δεν εμφανίζουν τόσο μεγάλη δυσκολία με τη μνήμη στα αρχικά στάδια.

Στην ανάρτησή της, η Σκάουτ Γουίλις περιέλαβε και άλλες φωτογραφίες από το καλοκαίρι. Σε μία από αυτές, η αδερφή της, Ταλούλα, παίζει ντόμινο με τη μητέρα τους, Ντέμι Μουρ.

Η Σκάουτ, η οποία ασχολείται με τη μουσική, πόσταρε επίσης φωτογραφίες με φίλους της, όπως ο Καρλ Γκλούσμαν, ο πρώην σύζυγος της Ζόι Κράβιτς, και τον ηθοποιό Τόμας Ντόχερτι, με τον οποίο φημολογείται πως διατηρεί σχέση τον τελευταίο μήνα.

Η Ταλούλα, μάλιστα, σχολίασε τη φωτογραφία του Ντόχερτι με χιουμοριστικό τρόπο, γράφοντας: «Ο Ντόχερτι δίνει την εικόνα του νοικοκύρη, έτοιμος να πιάσει το σίδερο LOL».

Η Σκάουτ είχε συνδεθεί ερωτικά τελευταία φορά με τον Τζέικ Μίλερ το 2023, και τον είχε αποκαλέσει σε ανάρτησή της: «Αγαπημένε μου βασιλιά των Ιχθύων, σύντροφε της καρδιάς μου».

Νέα αρχή

«Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω», δήλωσε η Χέμινγκ στους Sunday Times, αναφερόμενη στη μετακόμιση του συζύγου της. «Αλλά, ανάμεσα στη θλίψη και τη δυσφορία, ήταν η σωστή κίνηση — για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για εμένα. Τελικά, μπόρεσα να επιστρέψω στο να είμαι η σύζυγός του. Και αυτό είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο».

Η Χέμινγκ, η οποία φροντίζει τον 70χρονο ηθοποιό από τη στιγμή της διάγνωσής του, εξήγησε πως η μετακόμιση του Μπρους Γουίλις σε ένα νέο σπίτι, όπου υποστηρίζεται από νοσηλευτές όλο το 24ωρο, της επέτρεψε να είναι ξανά απλά η σύζυγός του.

Επίσης, η απόφαση αυτή έδωσε στον Γουίλις περισσότερη ανεξαρτησία και την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με φίλους και συγγενείς.

Η σύζυγός του αποκάλυψε πως, παρόλο που η κατάσταση είναι δύσκολη για τις κόρες τους, Μέιμπελ (13 ετών) και Έβελιν (11 ετών), αυτές έχουν προσαρμοστεί στην ασθένειά του και πηγαίνουν να τον επισκέπτονται μετά το σχολείο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Αγορές: Γιατί η παγκόσμια οικονομία «αγνοεί» τα σοκ Τραμπ

Economy
ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

ΤτΕ: Χαμηλώνει τον πήχη της ανάπτυξης – Τι «βλέπει» για επενδύσεις και τιμές

inWellness
inTown
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος
19.09.25

Αγωγή εκατομμυρίων στον Bad Bunny από κάτοικο του Πουέρτο Ρίκο – Η «La Casita» ο λόγος

Ο 84χρονος Román Carrasco Delgado, κατέθεσε αγωγή εναντίον του Bad Bunny, υποστηρίζοντας ότι από όταν του νοίκασε το σπίτι του για δημιουργικούς λόγους, έχει χάσει κάθε ίχνος ιδιωτικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Από την αγάπη στη ρήξη 19.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις δηλώσεις της αδελφής του και το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα του Κλειώ

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»
Τζόγος 19.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι: Γιατί πήρε το μεγάλο ρίσκο να ρίξει άκυρο σε 13,5 εκατ. ευρώ – «Δεν μπλοφάρω»

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, αποκάλυψε την τολμηρή του απόφαση να αποσυρθεί για 20 μήνες από την υποκριτική και να πει όχι σε προτάσεις εκατομμυρίων. Με ποιο τίμημα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον
Ταραχοποιός 19.09.25

Εξαφάνισαν κάθε ίχνος του: Το σχολείο που δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον «νταή» Τζον Λένον

Ο καθηγητής του Calderstone School Τομ Μπάρι αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία ανάμεσα στον παλιό διευθυντή του σχολείου στο Λίβερπουλ και τον αδικοχαμένο σταρ των Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης
Fizz 18.09.25

Δημήτρης Σταρόβας Θύμα διαδικτυακής απάτης- Τι συνέβη

Τι συνέβη στον γνωστό καλλιτέχνη και μάλιστα όχι για πρώτη φορά; Ο Δημήτρης Σταρόβας ζήτησε από τους followers του αλλά και γενικά από τον κόσμο να προσέχει και να μην πιστεύει αυτά που βλέπει στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Inbox 19.09.25

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 5η αγωνιστική του La Liga.

Σύνταξη
Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»
19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μιλώντας για τη σύζυγό του, Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους πριν από ένα μήνα, ανέφερε: «Είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα».

Σύνταξη
Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών
Ελλάδα 19.09.25

Εκβιασμοί και υφαρπαγή περιουσιών από την κρητική μαφία – Το σχέδιο με το γηροκομείο και η βοήθεια κληρικών

Οι Αρχές έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έβαζαν στο μάτι και την περιουσία ηλικιωμένων με μεσολάβηση και των κληρικών που συμμετείχαν στην κρητική μαφία.

Σύνταξη
Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
19.09.25

Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza

Επιθετικές σκοπιμότητες και δράση των υπηρεσιών του Ισραήλ κατά Ελλήνων ακτιβιστών βλέπει η πρωτοβουλία στην «προπαγανδιστική» έκθεση.

Σύνταξη
Εσθονία: Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 – Τι σημαίνει
Χάρτης 19.09.25

Επίκληση του Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ από την Εσθονία μετά από παραβίαση από 3 ρωσικά MiG -31 - Τι σημαίνει

Πρόκειται για την 9η φορά που γίνεται επίκληση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 μετά από την «απαράδεκτη παραβίαση» του εναερίου της χώρου από 3 ρωσικά MiG-31.

Σύνταξη
Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Μεγάλη συμφωνία» για F-16
Τι είπε για F-35 19.09.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - «Μεγάλη συμφωνία» για F-16

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα μια πολύ καλή σχέση. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 Σεπτεμβρίου», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ταλιμπάν: Απελευθερώθηκαν ηλικιωμένοι Βρετανοί – Συγκινητική επανένωση με την κόρη τους [βίντεο]
Κατάρ 19.09.25

Συγκίνηση: Σφίγγουν στην αγκαλιά τους της κόρη τους μετά από 8 μήνες αιχμαλωσίας από τους Ταλιμπάν

Ζευγάρι ηλικιωμένων από τη Μεγάλη Βρετανία απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν και συνάντησε την κόρη του σε μια συγκινητική επανένωση μετά από πολλούς μήνες

Σύνταξη
Ευρωζώνη: Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά – Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης
Διεθνής Οικονομία 19.09.25

Τι λένε οι οίκοι αξιολόγησης για τις χώρες της ευρωζώνης - Ο φτωχός Νότος συγκλίνει με τον πλούσιο Βορρά

Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τις χώρες του Νότου την ώρα που στερούν βαθμίδες από το Νότο - Το κοινό χρέος και οι φωνές που εναντιώνονται

Τζούλη Καλημέρη
Χαλκιδική: Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη – Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης
Χαλκιδική 19.09.25

Αιματηρή επίθεση και ληστεία με θύμα 25χρονη - Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας ο δράστης

Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία τραυματίστηκε από μαχαίρι όταν ο δράστης εισέβαλε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όπου βρισκόταν - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας – Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΗΠΑ: Τη σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο Β. Κικίλιας - Συνάντηση με τον υπ. Μεταφορών, Σον Ντάφι

Ο Bασίλης Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Σον Ντάφι και υπογράμμισε ότι ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
Φιλικό παιχνίδι 19.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων
Ελλάδα 19.09.25

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.

Σύνταξη
Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας
Εγκληματικότητα στην Ευρώπη 19.09.25

Οι πρωτεύουσες της ένοπλης βίας: Πού είναι τα πιο επικίνδυνα μέρη στην ΕΕ; – Η θέση της Αθήνας

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τίθεται όλο και πιο έντονα υπό αμφισβήτηση, η αύξηση της ένοπλης βίας στην ΕΕ αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»
19.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος για αυταρχισμό: «Είμαστε ατελείς – Λάθος ένας άνθρωπος να έχει απόλυτη εξουσία»

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης και προειδοποίηση κατά του αυταρχισμού και του εθνικισμού έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους
Social 19.09.25

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ακούμε ASMR – Το μυστήριο πίσω από τους ψιθύρους

Η έρευνα στο ASMR έχει καταγράψει μερικούς κοινούς εκκινητές, όπως ψίθυρους, χτυπήματα και τριξίματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Σύνταξη
