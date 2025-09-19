Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»

Ο Μπρους Γουίλις απαθανατίστηκε σε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο 70χρονος ηθοποιός εμφανίζεται χαμογελαστός, δίπλα στις κόρες του, Σκάουτ και Ταλούλα. Το πορτρέτο είναι μια μια συγκινητική ματιά στην οικογενειακή του ζωή, εν μέσω της δύσκολης περιπέτειας της υγείας του.

Οι φωτογραφίες της Σκάουτ Γουίλις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνουν τον πατέρα της σε μια ανέμελη στιγμή, να χαμογελάει καθισμένος σε έναν υπαίθριο καναπέ με τις κόρες του.

«Καθυστερημένες ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα» έγραψε η κόρη του στη λεζάντα της ανάρτησης της.

Το στιγμιότυπο ήρθε λίγο καιρό αφότου η σύζυγος του ηθοποιού, Έμα Χέμινγκ Γουίλις, δήλωσε πως η απόφαση να μετακομίσει ο Μπρους σε ξεχωριστή κατοικία ήταν η καλύτερη για την οικογένεια.

Ο Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD). Σε αντίθεση με τη νόσο Αλτσχάιμερ, τα άτομα με FTD δεν εμφανίζουν τόσο μεγάλη δυσκολία με τη μνήμη στα αρχικά στάδια.

Στην ανάρτησή της, η Σκάουτ Γουίλις περιέλαβε και άλλες φωτογραφίες από το καλοκαίρι. Σε μία από αυτές, η αδερφή της, Ταλούλα, παίζει ντόμινο με τη μητέρα τους, Ντέμι Μουρ.

Η Σκάουτ, η οποία ασχολείται με τη μουσική, πόσταρε επίσης φωτογραφίες με φίλους της, όπως ο Καρλ Γκλούσμαν, ο πρώην σύζυγος της Ζόι Κράβιτς, και τον ηθοποιό Τόμας Ντόχερτι, με τον οποίο φημολογείται πως διατηρεί σχέση τον τελευταίο μήνα.

Η Ταλούλα, μάλιστα, σχολίασε τη φωτογραφία του Ντόχερτι με χιουμοριστικό τρόπο, γράφοντας: «Ο Ντόχερτι δίνει την εικόνα του νοικοκύρη, έτοιμος να πιάσει το σίδερο LOL».

Η Σκάουτ είχε συνδεθεί ερωτικά τελευταία φορά με τον Τζέικ Μίλερ το 2023, και τον είχε αποκαλέσει σε ανάρτησή της: «Αγαπημένε μου βασιλιά των Ιχθύων, σύντροφε της καρδιάς μου».

Νέα αρχή

«Ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω», δήλωσε η Χέμινγκ στους Sunday Times, αναφερόμενη στη μετακόμιση του συζύγου της. «Αλλά, ανάμεσα στη θλίψη και τη δυσφορία, ήταν η σωστή κίνηση — για εκείνον, για τα κορίτσια μας, για εμένα. Τελικά, μπόρεσα να επιστρέψω στο να είμαι η σύζυγός του. Και αυτό είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο».

Η Χέμινγκ, η οποία φροντίζει τον 70χρονο ηθοποιό από τη στιγμή της διάγνωσής του, εξήγησε πως η μετακόμιση του Μπρους Γουίλις σε ένα νέο σπίτι, όπου υποστηρίζεται από νοσηλευτές όλο το 24ωρο, της επέτρεψε να είναι ξανά απλά η σύζυγός του.

Επίσης, η απόφαση αυτή έδωσε στον Γουίλις περισσότερη ανεξαρτησία και την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με φίλους και συγγενείς.

Η σύζυγός του αποκάλυψε πως, παρόλο που η κατάσταση είναι δύσκολη για τις κόρες τους, Μέιμπελ (13 ετών) και Έβελιν (11 ετών), αυτές έχουν προσαρμοστεί στην ασθένειά του και πηγαίνουν να τον επισκέπτονται μετά το σχολείο.