«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.
Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η 47χρονη βρετανίδα μοντέλο και ηθοποιός Έμα Χέμινγκ ενημέρωσε τους ακόλουθούς της ότι έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε που εκείνη και ο σύζυγός της Μπρους Γουίλις έκαναν επίσημη τη σχέση τους.
Η μοναδική φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram είχε τη λεζάντα: «Πριν από 18 χρόνια, έγινε το αγόρι μου. Με ένα αθώο φιλί στην κορυφή του κεφαλιού μου, ο χρόνος σταμάτησε» έγραψε κάτω από τη φωτογραφία.
«Είμαι τόσο τυχερή που γνώρισα αυτό το είδος αγάπης», πρόσθεσε.
«Είδα μια άλλη πλευρά του Μπρους»
Η Έμα Χέμινγκ, που παντρεύτηκε τον 70χρονο ηθοποιό του «Die Hard» το 2009, ανέβασε μια φωτογραφία του ζευγαριού που κάθεται μαζί σε ένα τραπέζι με ένα ποτήρι μπροστά τους.
Εκείνη χαμογελάει και γέρνει προς το μέρος του, ενώ ο Γουίλις της δίνει ένα τρυφερό φιλί στα μαλλιά της.
Τον Σεπτέμβριο, η Χέμινγκ μίλησε αποκλειστικά στο People για την μακροχρόνια ερωτική ιστορία της με τον Γουίλις και για το πώς ξεκίνησε, όταν τον συνόδευσε, μαζί με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά τους, σε διακοπές το 2007.
«Είδα μια άλλη πλευρά του Μπρους, που ήταν οικογενειάρχης» είπε. «Σε εκείνο το ταξίδι, τον ερωτεύτηκα πραγματικά. Αυτή ήταν η αρχή της ερωτικής μας ιστορίας».
Επίσης, αναπόλησε την «πολυάσχολη» ζωή τους, την οποία περιέγραψε ως «γεμάτη και διασκεδαστική».
Όποτε ο Γουίλις δεν γυρνούσε την επόμενη χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, ο διάσημος σταρ πάντα έβρισκε χρόνο για τα παιδιά του. «Αν τα κορίτσια κολυμπούσαν στην πισίνα, ερχόταν σπίτι και βουτούσε με τα ρούχα του για να τα κάνει να γελάσουν. Είναι ο ιδανικός πατέρας για τα κορίτσια» πρόσθεσε για τον σύζυγό της.
«Διαφορετικά»
Πριν από τις γιορτές, η Χέμινγκ μίλησε επίσης στο People για το πώς είναι η ζωή της οικογένειάς τους από τον Φεβρουάριο του 2023, τότε που αποκάλυψαν ότι ο Γουίλις πάσχει από εκφυλιστική νόσο μετωποκροταφικής άνοιας (FTD)
«Ο Μπρους αγαπούσε τα Χριστούγεννα και μας αρέσει να τα γιορτάζουμε μαζί του. Απλά φαίνονται διαφορετικά πλέον, οπότε έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό. Είναι χαρούμενα, απλά διαφορετικά» δήλωσε το μοντέλο-ηθοποιός-συγγραφέας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης End Well 2025 στο Λος Άντζελες στις 20 Νοεμβρίου.
«Εξακολουθεί να υπάρχει χαρά»
Μοιράστηκε επίσης έναν από τους αγαπημένους της τρόπους για να κάνει τον Μπρους Γουίλις να «πάει λίγο κοντά τους».
«Είναι σημαντικό να βάλουμε να δούμε όλοι μαζί το Die Hard, γιατί είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία» αστειεύτηκε η Χέμινγκ για την κλασική ταινία του 1988.
«Πρέπει να μάθεις και να προσαρμοστείς και να δημιουργήσεις νέες αναμνήσεις, να φέρεις τις ίδιες παραδόσεις που είχες πριν», είπε. «Η ζωή συνεχίζεται. Απλά συνεχίζεται. Η άνοια είναι δύσκολη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει χαρά σε αυτήν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην ζωγραφίζουμε μια τόσο αρνητική εικόνα γύρω από την άνοια. Εξακολουθούμε να γελάμε. Εξακολουθεί να υπάρχει χαρά. Απλά φαίνεται διαφορετική».
*Με στοιχεία από people.com
