«Ξέρουν ότι ο μπαμπάς δεν πρόκειται να γίνει καλά»: Η Έμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις και το σύμπτωμα που αγνόησαν

Στο περιοδικό Town & Country μίλησε η Έμα Χέμινγκ, αναφερόμενη στην κατάσταση υγείας του συζύγου της, Μπρους Γουίλις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διαγνωστεί με αφασία και μετωποκροταφική άνοια.

Η Έμα Χέμινγκ η οποία τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να αφυπνίσει όλο και περισσότερα άτομα γύρω από την συγκεκριμένη ασθένεια, αναφέρθηκε στο πρώιμο σύμπτωμα του Γουίλις, το οποίο πιθανώς φανέρωνε την άνοια του, η οποία δεν είχε ακόμη διαγνωστεί.

Bruce Willis’ wife, Emma Heming Willis, is opening up about the early changes she noticed in her husband that led to his diagnosis of frontotemporal dementia (FTD) in his 60s. https://t.co/ScRaADidAb

