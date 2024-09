Μπρους Γουίλις: Η σπάνια βόλτα στο Λος Άντζελες ενώ δίνει τη μάχη του με την άνοια και την αφασία

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 που έκανε την εμφάνισή του στη βιομηχανία του θεάματος, ο Μπρους Γουίλις κατάφερε να αποτελέσει μια… διαφορετική φιγούρα σταρ. Η καριέρα του έχει συνδεθεί τόσο με ρόλους σκληρών τύπων, αλλά και ουκ ολίγες χιουμοριστικές στιγμές. Ήταν από τους ηθοποιούς εκείνους που κατάφερνε με ευκολία να ισορροπεί μεταξύ του φιλμ «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» και της σειράς «Φιλαράκια».

Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, ο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ δίνει μια από τις δυσκολότερες μάχες της ζωής του. Την άνοιξη του 2022 διαγνώστηκε με αφασία, ενώ 10 μήνες αργότερα έγινε γνωστό πως ο Μπρους Γουίλις πάσχει και από μετωποκροταφική άνοια.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ότι πληροφορία βλέπει το φως της δημοσιότητας έρχεται μέσα από την οικογένειά του, τόσο με φωτογραφίες που ανεβάζουν οι δικοί του άνθρωποι όσο και με πληροφορίες για την πορεία της υγείας του, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις του γίνονται με το σταγονόμετρο.

Μια από αυτές πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Μπρους Γουίλις στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου, να κάνει μια βόλτα στη γειτονιά του, το Μπρέντγουντ.

