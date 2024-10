Η Ντέμι Μουρ μιλά για τον Μπρους Γουίλις: «Η ασθένεια είναι αυτό που είναι και εσύ πρέπει να το αποδεχτείς»

Ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι Μουρ μπορεί να έχουν χωρίσει, αλλά η αγαπή που τρέφουν ο ένας για τον άλλο δε έσβησε ποτέ. Το διαζύγιό τους έλαβε χώρα το 2000, ενώ το τον Φεβρουάριο του 2023 ο ηθοποιός του Χόλιγουντ διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια.

Η Ντέμι Μουρ ήταν Καλεσμένη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hamptons 2024 και μίλησε για άλλη μια φορά για τον πρώην σύζυγό της, αναφέροντας στους θαυμαστές του πως «παραμένει σταθερός». Παράλληλα, όμως, εξήγησε και την προσωπική της οπτική για την ασθένειά του.

«Η ασθένεια είναι αυτό που είναι, ασθένεια. Και νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχόμαστε ακριβώς όπως είναι. Αλλά εκεί που βρίσκεται τώρα, είναι σταθερός», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως προσπαθεί να μη σκέφτεται αυτό που ήταν κάποτε ο Μπρους Γουίλις, αλλά να αποδεχτεί αυτό που είναι σήμερα, όσο δύσκολο κι αν είναι. «Αυτό που ενθαρρύνω πάντα ότι πρέπει να κάνει κανείς, είναι να συναντάμε τον ασθενή στο σημείο που βρίσκεται. Όταν κρατάς αυτό που ήταν στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι χαμένη υπόθεση. Αλλά όταν κατανοείς το πού βρίσκονται τώρα, νομίζω ότι είναι πιο γλυκό», είπε.

