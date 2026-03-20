Η τρυφερή φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την εγγονή του

Ήταν Φεβρουάριος του 2023 όταν έγινε γνωστό ότι πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, σκορπώντας τη θλίψη στον χώρο του θεάματος και όχι μόνο. Από τότε ο Μπρους Γουίλις ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τις μοναδικές πληροφορίες που γίνονται γνωστές να προέρχονται από τη σύζυγό του Έμα Χέμινγκ, την πρώην του Ντέμι Μουρ και τις κόρες του.

Ο «σκληρός του Χόλιγουντ» έγινε στις 19 Μαρτίου 71 ετών, μόνο που δεν το γιόρτασε με φίλους και πάρτι μέχρι το πρωί. Τα μέλη της οικογένειά του μαζεύτηκαν στο σπίτι του, προκειμένου να του ευχηθούν – ωστόσο ακόμα και σε αυτό τον στενό οικογενειακό κύκλο υπήρχε πολύ αγάπη και τρυφερές στιγμές.

Μια από αυτές «αποκάλυψε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ντέμι Μουρ, η οποία πόσταρε μια φωτογραφία του Μπρους Γουίλις, αγκαλιά με την 3χρονη εγγονή του Λουέτα.

«Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αγάπη. Χρόνια πολλά Μπρους Γουίλις» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ.

Η Μουρ δεν ήταν η μόνη που ευχήθηκε για τα 71α γενέθλια του γνωστού ηθοποιού. Η κόρη τους Ράμερ ανέβασε ένα βίντεο στα social media με τον πατέρα της, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά μπαμπά. Σήμερα θέλω να σε σκέφτομαι να χορεύεις και να είσαι αυτός ο γοητευτικός εαυτός σου. Σε αγαπάω πάρα πολύ».

Τα νεότερα για την υγεία του Μπρους Γουίλις

Πριν από περίπου δύο μήνες, η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις δεν έχει επίγνωση της διάγνωσής του με μετωποκροταφική άνοια – κάτι που αποτελεί ταυτόχρονα «ευλογία και κατάρα».

Η 47χρονη σύζυγος του ηθοποιού έδωσε μια σπάνια και ειλικρινή εικόνα για το πώς βιώνει η οικογένεια την εξέλιξη της νόσου. Όπως εξήγησε, ο 70χρονος Μπρους «ποτέ δεν συνέδεσε τα κομμάτια» ώστε να καταλάβει τι του συμβαίνει.

«Δεν κατάλαβε ποτέ ότι έχει αυτή την ασθένεια — και είμαι πραγματικά χαρούμενη γι’ αυτό», είπε. «Ειλικρινά, νιώθω ανακούφιση που δεν το γνωρίζει».