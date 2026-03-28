Κιμ Μπάσιντζερ: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Μπρους Γουίλις για τα 39 χρόνια του Blind Date

H Κιμ Μπάσιντζερ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στα social που επιστρέφει στο 1987, τότε που είχε γυριστεί η αγαπημένη ταινία Blind Date.

Κιμ Μπάσιντζερ; «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 39 χρόνια»

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος συνεργάτης από τον Μπρους Γουίλις για αυτή την ταινία.

Το Blind Date ήταν μια τέτοια ευκαιρία για όλους μας να δουλέψουμε με τον Μπλέικ Έντουαρντς και απλώς να αφεθούμε…

Και όπως βλέπετε… αυτό ακριβώς κάναμε. Όταν ο Μπλέικ έλεγε »πάμε», απλώς ξεκινούσαμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει 39 χρόνια. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη.

Σας ευχαριστώ όλους».

Η ανάρτηση

Μπρους Γουίλις: Η ταινία που του άνοιξε την πόρτα στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία «Ραντεβού στα Τυφλά» του 1987, σε σκηνοθεσία του Μπλέικ Έντουαρντς, είναι μια ρομαντική κωμωδία απρόβλεπτων καταστάσεων με πολύ χιούμορ και ευφυείς ατάκες.

Ο Μπρους Γουίλις μέσα από αυτήν την ταινία έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο. Μέχρι τότε είχε μόνο ρόλους κομπάρσων, αλλά και από το 1985 ήταν ήδη διάσημος μέσω του τηλεοπτικής σειράς «Αυτός Αυτή και τα Μυστήρια» (Moonlighting).

Το στόρι μας παρουσιάζει έναν εργασιομανή άνδρα, ο οποίος δέχεται να βγει ραντεβού στα τυφλά με μια εντυπωσιακή γυναίκα, με τη μοναδική προειδοποίηση να μην την αφήσει να πιει αλκοόλ.

Όταν εκείνη πίνει, η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, οδηγώντας σε μια σειρά από καταστροφικά και κωμικά γεγονότα.

Το σενάριο αρχικά προορίζονταν για το τότε νεόνυμφο ζευγάρι των Madonna και Sean Penn.

Ωστόσο, οι μέτριες ως και αρνητικές κριτικές δεν ήταν αρκετές για να μη φέρει κέρδη η ταινία. Συνολικά εισέπραξε 39,3 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 16 του αρχικού budget της.

Το τραγούδι της ταινίας «Simply Meant to Be» (σύνθεση του Henry Mancini). ερμηνεύουν οι Gary Morris και Jennifer Warnes .