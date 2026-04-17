Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
«Αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα. Ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας όσα είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «δημιούργησαν και υπέθαλψαν την ‘Ομάδα Αλήθειας’, έκαναν καθημερινή πρακτική την πολιτική δολοφονία χαρακτήρων και επενδύουν σήμερα στον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία».
«Επιτίθενται στην Δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες», προσθέτει, για να καταλήξει ότι «βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός».
Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα ο Π. Μαρινάκης
Να σημειωθεί ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ουσιαστικά, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και, μάλιστα, αναφερόμενος – όπως έκανε και ο πρωθυπουργός, την Πέμπτη, στη Βουλή – στην σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.
«Είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός και να λένε ‘και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;’», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή – κατά τον ίδιο – «ανέχονται» το όποιο δημοσίευμα μπορεί να προκύψει για έναν πολιτικό τους αντίπαλο.
Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Νωρίτερα, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σχολίασε τις νέες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός Υγείας «παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός».
«Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
- Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
- Ο Πιτ Χέγκσεθ διάβασε ψεύτικο στίχο της Βίβλου από το… Pulp Fiction στο Πεντάγωνο
- Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
- Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
- Μητσοτάκης: Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση για τη Γάζα
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις