Πέτσας: «Δεν θα ψηφίσω όλες τις άρσεις ασυλίας για τους βουλευτές της ΝΔ»
Ερωτηθείς ο κ. Πέτσας σε ποιους από τους βουλευτές που κατονομάζονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται, απέφυγε να δώσει ονόματα
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
Την πρόθεσή του να μην υπερψηφίσει όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατονομάζονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Στέλιος Πέτσας.
Μιλώντας στον Alpha 98,9 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο βουλευτής της ΝΔ δήλωσε πως «δεν πρόκειται να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους, καθώς θεωρώ ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκές νομικό έρεισμα, με βάση και το άρθρο 62 του Συντάγματος. Επομένως, δεν θα ψηφίσω υπέρ συλλήβδην».
Ο Πέτσας απέφυγε να δώσει ονόματα βουλευτών
Ερωτηθείς σε ποιους βουλευτές αναφέρεται, απέφυγε να δώσει ονόματα, τονίζοντας: «Δεν αποδέχομαι το τσουβάλιασμα. Άλλο είναι το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοι ζητούν μόνοι τους την άρση της ασυλίας τους ώστε να μην κατηγορούνται πολιτικά πως κρύβουν κάτι, και άλλο είναι ο βουλευτής που ψηφίζει κατά συνείδηση να παραβλέψει το Σύνταγμα και τους νόμους».
Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, «το άρθρο 62 του Συντάγματος είναι απολύτως σαφές: οι βουλευτές δεν διώκονται για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Αν υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος από την αντιπολίτευση που πιστεύει ότι η διαβίβαση ενός μηνύματος από τον κ. Βαρτζόπουλο για έναν πολίτη δεν εντάσσεται στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, τότε μιλάμε για την απόλυτη υποκρισία και για καταστρατήγηση του Συντάγματος».
Για το αν η στάση του αφορά λίγους ή πολλούς βουλευτές της ΝΔ, ο Στέλιος Πέτσας απάντησε: «Δεν θα ψηφίσω συλλήβδην τις άρσεις ασυλίας».
- Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
- Ο Πιτ Χέγκσεθ διάβασε ψεύτικο στίχο της Βίβλου από το… Pulp Fiction στο Πεντάγωνο
- Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
- Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
- Μητσοτάκης: Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση για τη Γάζα
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
