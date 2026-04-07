ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση

Την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ζήτησαν και τα «11» γαλάζια στελέχη που αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Παρόντες στην Επιτροπή είναι μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας, ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν την πιο ασφαλή οδό αποστολής υπομνήματος με το οποίο θα εξηγούν τη θέση τους και θα τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας των «11» ήταν ομόφωνη.

Τι αναφέρουν οι εμπλεκόμενοι

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιστύλιο της Βουλής ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα πραγματικά δεδομένα και να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. «Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν» συμπλήρωσε.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από κει και πέρα παρότι εμπίπτει, πιστεύω, στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωσή μου, απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου να καθαρίσω το όνομα μου ζητώ άμεσα την άρση της ασυλίας μου ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

«Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου» σημείωσε ο Κώστας Σκρέκας.

«Θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Επειδή είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Για τους λόγους αυτούς. Σας παρακαλώ όπως εισηγηθείτε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας» υποστηρίζει ο Κώστας Καραμανλής στο υπόμνημά του.

Από την πλευρά της η Κατερίνα Παπακώστα αναφέρει: «Ζητώ την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της πατρίδας μας. Δηλώνω δε ότι θα απευθυνθώ άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να παράσχω τις εξηγήσεις μου για ό,τι μου αποδίδεται και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

«Επειδή δεν διέπραξα το αποδιδόμενο αδίκημα και όλες μου οι ενέργειες έγιναν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, επιθυμώ να παράσχω τις αναγκαίες εξηγήσεις σε κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου. Σας δηλώνω ότι ζητώ την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου σύμφωνα με τα άρθρο 62 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 43^ και 83 του Κανονισμού της Βουλής» σημειώνει ο Μάξιμος Σενετάκης.

«Ζητώ την άρση της ασυλίας μου για να αποδειχθεί δικαστικώς και πέραν πάσης αμφιβολίας η αθωότητα μου» τονίζει ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε σκιά ή αμφιβολία ως προς το πρόσωπό μου, ζητώ την άρση της ασυλίας μου, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια» καταλήγει ο βουλευτής Πέλλας, Βασίλης Βασιλειάδης.

Στην Ολομέλεια οι οριστικές αποφάσεις

Οι οριστικές αποφάσεις για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών που ελέγχονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ληφθούν σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το Πάσχα με ονομαστική ψηφοφορία.

Εκεί όσοι από τους εγκαλούμενους βουλευτές το επιθυμούν θα μπορούν να τοποθετηθούν ενώπιον του Σώματος.

Από τους 11 βουλευτές που κλήθηκαν σήμερα ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ηθική αυτουργία σε απιστία άνω των 120.000 ευρώ ενώ οι υπόλοιπου ελέγχονται για πλημμελήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα φτάσει στη Βουλή και η έτερη δικογραφία για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Τέλος, το ίδιο διάστημα αναμένεται να κινήσουν και οι διαδικασίες της Βουλής για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, Σπ. Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η λίστα των «11»

• Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα)

• Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες)

• Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο)

• Νότης Μηταράκης (Χίος)

• Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα)

• Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα)

• Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης)

• Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο)

• Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα)

• Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία)

• Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών)