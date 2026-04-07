Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι 11 βουλευτές της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής θα βρεθούν οι 11 εγκαλούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματίσει και αποστείλει στο κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα «γαλάζια» ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η πλειοψηφία εξ αυτών δεν θα παραστεί με φυσική παρουσία (με εξαίρεση 2-3 προσώπων) στην επιτροπή αλλά θα επιλέξει την πιο «ασφαλή» οδό της αποστολής υπομνήματος με το οποίο θα εξηγούν τη θέση τους και θα τοποθετούνται επί της άρσης ή μη της ασυλίας.

Οποιοσδήποτε από τους βουλευτές πάντως ζητήσει να μην αρθεί η ασυλία του θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων καθιστώντας μια τέτοια εξέλιξη σχεδόν απίθανη. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των κομμάτων θα ψηφίσουν σχετικώς με τις πιθανότητες να θέλουν την ομόφωνη παραπομπή των υποθέσεων στην Ολομέλεια με εισήγηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Η διαδικασία στην Ολομέλεια

Στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιτροπής, η Ολομέλεια θα κληθεί -μετά το Πάσχα- σε ειδική ημερήσια διάταξη να αποφασίσει με φανερή ονομαστική ψηφοφορία την άρση ή μη της ασυλίας.

Εκεί όσοι από τους εγκαλούμενους βουλευτές το επιθυμούν θα μπορούν να τοποθετηθούν ενώπιον του Σώματος και να αναπτύξουν τις θέσεις με τους «297» να αποφασίζουν σχετικώς.

Η γαλάζια λίστα των «11»

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 γαλάζιοι που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για ρουσφέτια είναι οι:

• Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα)

• Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες)

• Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο)

• Νότης Μηταράκης (Χίος)

• Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα)

• Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα)

• Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης)

• Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο)

• Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα)

• Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία)

• Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών)

Υπενθυμίζεται ότι από τα παραπάνω ονόματα οι κ. Καραμανλής και Παπακώστα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ηθική αυτουργία σε απιστία άνω των 120.000 ευρώ ενώ οι υπόλοιποι για πλημμελήματα.

Έρχεται η νέα δικογραφία

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα φτάσει στη Βουλή και η έτερη δικογραφία για τους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.

Τέλος, το ίδιο διάστημα αναμένεται να κινήσουν και οι διαδικασίες της Βουλής για την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, Σπ. Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.