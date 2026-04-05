Πολιτικό τσουνάμι προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο πρωθυπουργός σε πρώτη φάση, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής, εν αναμονή της αυριανής τοποθέτησής του με τηλεοπτικό μήνυμα. Όσο όμως περνούν οι ώρες τόσο πυκνώνουν τα σύννεφα στο Μαξίμου με αποκαλυπτικούς διαλόγους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι δικογραφίες κάνουν λόγο για κακουργηματική απιστία και πρόκληση ζημίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους

Το σύνολο των στοιχείων καταδεικνύει μια συστηματική προσπάθεια παράκαμψης των ελεγκτικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων, μια βαθιά εδραιωμένη υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον πυρήνα της κυβερνητικής παράταξης. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη που θα κληθεί να εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση.

Το παρασκήνιο του σκανδάλου αποκαλύπτεται μέσα από τις δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή και οι οποίες εμπλέκουν υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ.

«Υπενθύμιση Β»

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η περίπτωση που αφορά τον βουλευτή Τρικάλων και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κώστας Σκρέκας, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θύελλας. Ο ίδιος υπέβαλε την παραίτηση του από τα καθήκοντα του γραμματέα της ΝΔ με τον Στέλιο Κονταδάκη να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του έως το συνέδριο του κόμματος.

Μέσα από τη δικογραφία, στις 20/09/2021, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας απέστειλε μήνυμα προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτριο Μελά, λέγοντάς του «Δημήτρη υπενθύμιση για Β».

Την ίδια μέρα, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, καλεί τον Φ.Μ. (διευθυντή του τμήματος άμεσων πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ) και τον ρωτά τι να πει στον Σκρέκα για την περίπτωση «Β». Ο Μελάς ενημερώνει τον Α.Κ. ότι «έφτιαξε τα του Σκρέκα».

Οι διάλογοι

Δημήτρης Μελάς: «Θα το έτρωγα… Γιατί το ‘κανα και με πίεση… Αλλά ο Σκρέκας θα μας φανεί χρήσιμος στο άλλο θέμα. Και τώρα εγώ επειδή μ’ έχει πάρει να σκεφτείς, ο Σκρέκας με πήρε από την Σύνοδο υπουργών να μου πει γι’ αυτόν».

«Πρώτον σ’ έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα. Ναι ρε, αφού πήγα και το έβαλα φορετά τώρα, ντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο», απάντησε ο κ. Μελάς στον κ. Σκρέκα.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Σκρέκας τον ρωτά πότε θα το δει ο παραγωγός και ο Δημήτρης Μελάς του απαντά πως θα το δει στην πληρωμή. Επίσης, ο κ. Μελάς ενημερώνει τον βουλευτή ότι έχει προωθήσει το μήνυμα του συμβούλου στον Θ. Β. (διευθυντή της Λάρισας στον ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις αλλαγές που θέλουν, εφόσον ο σύμβουλος ξεκλειδώσει το σύστημα, κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ίδιο (τον Δ. Μελά).

Δημήτρης Μελάς: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.

Κώστας Σκρέκας: Κατάλαβα.

Σε άλλο διάλογο που αφορά τον κ. Μελά αναφέρεται:

Δημήτρης Μελάς: Μωρέ προσπάθησα να το κάνω και τώρα ακόμα προσπαθώ.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Ναι ναι.

Δημήτρης Μελάς: Το μόνο ζήτημα είναι ότι αυτός δεν έχει τίποτα να δείξει.

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τώρα έχει, έχει τώρα. Τα ‘ χει φτιάξει.

Δημήτρης Μελάς: Τώρα έχει αλλά τι αναγωγή θα κάνεις στο 2050; Ή θα κάνεις πίσω στο 1950;

Συνεργάτης πρώην υπουργού: Τελοσπάντων, κάνε εσύ τα μαγικά σου. Αφού ξε… έχεις μαγικό χέρι.

Και… «πυροβολισμοί»

Σοκαριστικό είναι το μήνυμα που αντάλλαξε ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος. με τον πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Το μήνυμα αποκαλύφθηκε από το MEGA και την εκπομπή «Αποκαλύψεις Τώρα»:

«Ο κάτωθι Δ.Τ. περίμενε να λάβει επιδότηση 25.000€ και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Είναι στα ‘κάγκελα’ και απειλεί να με πυροβολήσει. Για το 2017 είχε κάνει ενοικιαστήριο από τον παππού του και ζήτησε τεχνική λύση. Ταυτοχρόνως, είχε ενταχθεί και στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Πέρασε διασταυρωτικούς ελέγχους το 2018 και 2019 χωρίς κανένα πρόβλημα και μπορεί να επανελεγχθεί ανά πάσα στιγμή. Το 2017, 2018, 2019 και 2020 πληρώθηκε κανονικά. Φέτος, τζίφος! Μηδέν! Πιθανώς έληξε η ιδιότητα του νέου αγρότη και το σύστημα τον πέρασε στους μη έχοντες βοσκότοπο. Είναι δυνατόν; Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας. Με εκτίμηση Χρ. Μπουκώρος».

Σε άλλο διάλογο μεταξύ τους αναφέρεται:

Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής ΝΔ: Ρε πρόεδρε… Έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τ. ένα πράγμα να το λύσουμε, εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε… Και μου λέει, θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;

Δημήτρης Μελάς, πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί.

Δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη μία από τις δύο δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διαβιβάσθηκαν στη Βουλή, έκανε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η παρέμβασή του στον τότε πρόεδρο του Οργανισμού, το 2021, υπέρ ενός ζευγαριού «υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή».