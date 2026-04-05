Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά το σιωπητήριο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τους «γαλάζιους» υπουργούς και βουλευτές που φιγουράρουν στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αλλά και τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας τηλεοπτικό μήνυμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στο κυριακάτικο μήνυμά του αρκέστηκε μόνο σε γενικόλογες αναφορές, επαναφέροντας για μία ακόμη φορά το αφήγημα για μάχη με το βαθύ κράτος.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ» τόνισε προσπερνώντας τεχνηέντως τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη. Και συνεχίζει: «Σήμερα, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται, πια, από παράγοντες επιρρεπείς σε πιέσεις. Αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν τις καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο».