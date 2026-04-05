Την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ζητούν οι δύο πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.

Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν σειρά υπουργών και βουλευτών της ΝΔ κλυδωνίζει συθέμελα το Μέγαρο Μαξίμου.

Η δήλωση του Κώστα Τσιάρα

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στα social media ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας το όνομα του οποίου αναφέρεται στη δεύτερη κατηγορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά την διερεύνησης της υπόθεση από τη δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι παραιτείται της βουλευτικής του ασυλίας.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).

Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου – χωρίς να το γνωρίζω, όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία-τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας.

Χωρίς οποιαδήποτε πίεση, χωρίς οχλήσεις, χωρίς να ακολουθήσει άλλο τηλεφώνημα από τον ίδιο συνεργάτη, χωρίς καμία φορτικότητα ή προσπάθεια άσκησης επιρροής.

Αποκλειστικός σκοπός της επικοινωνίας, ήταν να διευκρινιστούν οι νόμιμες προϋποθέσεις ,που έπρεπε να ακολουθήσει ο γεωργός, ώστε να μην χάσει την πράσινη ενίσχυση για δυο συγκεκριμένες περιοχές οικολογικής εστίασης, που εφάπτονται σε τρία αγροτεμάχια.

Ο γεωργός όφειλε να δηλώσει 1,16 εκτάρια περιοχών οικολογικής εστίασης για να λάβει την ενίσχυση, και είχε δηλώσει 1,32 εκτάρια, διαθέτοντας έτσι 0,16 εκτάρια περισσότερα από όσα προβλέπονται.

Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος απώλειας της συγκεκριμένης ενίσχυσης, καθώς ακόμη και στο ακραίο σενάριο αφαίρεσης και των δύο περιοχών οικολογικης εστίασης, η μέγιστη μείωση θα περιοριζόταν στα 429,28€, αφού η τελική επιλέξιμη έκταση πρασινίσματος θα διαμορφωνόταν στα 19,02 εκτάρια από 22,17 εκτάρια, δηλαδή απώλεια μόλις 3,15 εκτάρια, που με μοναδιαία αξία 136,28€/εκτάριο μεταφράζεται σε απώλεια ενίσχυσης 429,28€ για τον γεωργό (3,15 * 136,28).

Η συζήτηση δηλαδή αφορούσε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΥΨΟΥΣ 429,28 ΕΥΡΩ !!!

Αναφορικά τώρα με το υποτιθέμενο ποσό των 22.944 ευρώ ,που ερευνάται , αυτό αφορά στο άθροισμα ΕΝΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ του γεωργού — όπως βασική ενίσχυση, πράσινη, συνδεδεμένες και λοιπές παρεμβάσεις — οι οποίες ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ είχαν με το συγκεκριμένο ζήτημα, που τέθηκε στον συνεργάτη μου.

Σύμφωνα με το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η τυχόν μη επιλεξιμότητα μιας περιοχής οικολογικής εστίασης επηρέαζε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ την πράσινη ενίσχυση και ΟΧΙ το σύνολο των ετήσιων ενισχύσεων του γεωργού.

Κατά συνέπεια, όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν το ερευνώμενο θέμα ως υπόθεση μεγάλης οικονομικής διάστασης , είτε αγνοούν το κανονιστικό πλαίσιο των ενισχύσεων είτε επιδιώκουν συνειδητά να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τη νομική διάσταση της υπόθεσης, όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλία και ιδιαίτερα την Καρδίτσα γνωρίζουν καλά ότι ποτέ δεν υπήρξα αποκομμένος από τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μου.

Τους στήριζα, τους στηρίζω και θα συνεχίσω να τους στηρίζω πάντα.

Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία .

Αναλυτικά η δήλωση Γιάννη Κεφαλογιάννη

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο πρώην υπουργός Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζοντας πως στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία δική του συνομιλία ή μήνυμα του.

Ο ίδιος παρόλα αυτά όπως τονίζει θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, έχοντας την πεποίθηση ότι δικαιωθεί από τις δικαστικές αρχές όπως χαρακτηριστικά δηλώνει.

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου.

Πλην όμως, σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος.

Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές».

Η ανάρτηση του βουλευτή Θεόφιλου Λεονταρίδη

Ο «γαλάζιος» βουλευτής, Θεόφιλος Λεονταρίδης, με ανάρτησή του τονίζει πως θέλει να γίνει «απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου».

Θέτει εαυτόν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών και ζητά την άρση της ασυλίας του, «ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια».

Αναλυτικά:

«Οφείλω εξαρχής να καταστήσω απολύτως σαφές , ότι η εμπλοκή του ονόματός μου στη συγκεκριμένη δικογραφία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια εκ μέρους μου.

Η αναφορά μου στη συγκεκριμένη υπόθεση της δικογραφίας , αφορά την θεσμική επικοινωνία μου με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επιτάχυνση νόμιμων διαδικασιών πληρωμής , που αφορούσαν οριστικοποιημένα και απολύτως νόμιμα , δικαιώματα αγρότισσας της περιφέρειάς μου , και δεν προκάλεσε καμία ζημία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Πρόκειται για αυτονόητη πράξη ευθύνης, απέναντι στους πολίτες , η οποία επιχειρειται , να παρερμηνευθεί , στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό επικοινώνησα , με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διερευνηθεί και να επιλυθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Πρόκειται για ενίσχυση που η οικογένεια ελάμβανε διαχρονικά, πριν και μετά την επίμαχη περίοδο.

Δεν ζήτησα , ούτε θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω , οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αλλά να εξεταστεί ένα δίκαιο και νόμιμο αίτημα.

Με βάση τα παραπάνω, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια ακριβώς παράβαση μου αποδίδεται , και ποια ακριβώς είναι η υποτιθεμένη εμπλοκή μου , όταν η ενέργειά μου κινήθηκε αποκλειστικά εντός των ορίων της θεσμικής μου ευθύνης.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά σταθερή πρακτική άσκησης των καθηκόντων μου και θα συνεχίσω να ενεργώ με τον ίδιο τρόπο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, κάθε φορά που απαιτείται η αποκατάσταση λαθών ή παραλείψεων της διοίκησης προς όφελος των πολιτών.

Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και κατανόηση, καθώς πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξοικείωση με πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να στερούνται παροχών που δικαιούνται.

Η υπεράσπιση των πολιτών δεν είναι επιλογή αλλά θεσμική υποχρέωση των βουλευτών .

Είναι καθήκον μας , να λειτουργούμε , ως πρώτοι συνήγοροι , των συμπολιτών μας.

Αυτό πράττω διαχρονικά και θα συνεχίσω να πράττω με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα και θα καταρρίψει κάθε σκιά ή παρερμηνεία.