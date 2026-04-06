Καθοδική είναι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας, την πρώτη αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Το κυβερνών κόμμα δεν έμεινε αλώβητο από τις νέες αποκαλύψεις και πλέον κινείται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου.

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό – Χάνει έδαφος το κυβερνών κόμμα – Οι δύο λέξεις που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση

Με τη δίκη για τα Τέμπη να έχει ξεκινήσει μετά από τρία χρόνια εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης για τη λέξη που χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση. Ένα συντριπτικό 73% απαντά «συγκάλυψη» και ένα μόλις 11% «διαφάνεια». Ένα 66% χρεώνει «αναποτελεσματικότητα» και 23% «αποτελεσματικότητα». 52% μιλά για «αστάθεια» και 34% «σταθερότητα».

Πρόθεση ψήφου

Στη δημοσκόπηση της Alco, για λογαριασμό του Alpha, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία «χάνει» 1,3% σε σχέση με τη μέτρηση ένα μήνα πριν υποχωρώντας στο 23,8%.

Δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12% έναντι 10,8% τον Μάρτιο. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6% (-0,1%), το ΚΚΕ 6,8% (-0,6%), ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% (-0,9%). Μικρή αύξηση καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6% (+0,4%).

«Δεν έχω αποφασίσει» απαντά το 18,6%, ποσοστό ικανό να φέρει ανατροπές.

Δυσαρέσκεια

Οι ποιοτικοί δείκτες για την κυβέρνηση είναι κάκιστοι.

Επτά στους δέκα ψηφοφόρους κρίνει κακές έως άθλιες τις πρώτες εντυπώσεις που έχει από την εικόνα των πρώτων ημερών της δίκης των Τεμπών σε επίπεδο οργάνωσης.

Αναποτελεσματικότητα και αστάθεια βλέπουν οι ψηφοφόροι στην κυβέρνηση με τα ποσοστά σύμφωνα με τη δημοσκόπηση να είναι της τάξης του 66% και 52% αντίστοιχα.

Οι ψηφοφόροι καταλογίζουν πλήρη απουσία ενσυναίσθησης στην κυβέρνηση ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη της απόσταση από τις πολιτικές της ΝΔ σε ό,τι ενδιαφέρει κοινωνία.

Στο ερώτημα: «θα λέγατε ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες σας» οι ερωτηθέντες απαντούν: 74% «όχι» και 16% «ναι».

Πόλεμος στο Ιράν

Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται οι πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν στην οικονομία και στις τιμές των προϊόντων.

Κρίνουν θετικά την ετοιμότητα αντίδρασης των Ενόπλων Δυνάμεων με την αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο και τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο.

Σχετικά χαμηλά μπαίνει στις μετρήσεις το «Κίνημα Πολιτών» που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού με το 15% να εμφανίζεται «πολύ και αρκετά» πιθανό να ψηφίσει.