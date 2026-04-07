Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Αθώοι -αλλά από απόσταση- δήλωσαν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαίκής ειαγγελάις για τα ρουσφέτια των κοιοτικών επιδοτήσεων, στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Από τους «11» με φυσική παρουσία υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους μόνο οι Κώστας Τσιάρας και Νότηας Μηταράκης, ενώ οι υπόλοιποι 9 επέλεξαν την οδό του υπομνήματος.

Το σύνολο των βουλευτών δήλωσαν «αθώοι» και ζήτησαν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου όπως αναφέρουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να μην υπάρξουν σκιές για το όνομά τους.

Στην Ολομέλεια οι αποφάσεις

Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας με την διαδικασία να μεταφέρεται στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά τις γιορτές η οποία και θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία. Σύμφωνα δε με πληροφορέις ο πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γεωργαντάς επιχειρεί να συμψηφίσει τις υποθέσεις των 11 με τη νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή για τους κκ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου προκειμένου να μη χρειαστεσί δεύτερη ψηφοφορία (η επιτροπή δεοντολογίας θα συνεδριάσεις γι’ αυτούς αμέσως μετά το Πάσχα).

Άγνοια αποδίδει ο Τσιάρας

Σε δηλώσεις του ο Κώστας Τσιάρας αμέσως μετά την παρουσία του στην επιτροπή είπε πως ότι παρουσίασε τα πραγματικά δεδομένα και απάντησε στις ερωτήσεις των συναδέλφων του, μελών της επιτορπής. «Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας πάντως σε δημοσιογράφους ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης απέδωσε σε άγνοια (όχι δόλο) της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την απόφαση να εκκινήσει τις διαδικασίες δίωξής του.

Κόντρα Μηταράκη με Δουδωνή στην επιτροπή

Από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης ξεκαθάρισε πως ζήτησε την άραση της ασυλίας του, σημειώνοντας πως: «θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα παρότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορέις εντός της αίθουσας της επιτροπής υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Μηαταράκη και του Παναγιώτη Δουδωνή, καθώς ο δεύτερος ενοχλήθηκε από την αναφορά του εγκαλούμενου πως η υπόθεση του αφορά στην πολιτική του δραστηριότητα (υπονοώντας πως δεν θα έπρεπε να αρθεί η ασυλία του). «Δεν είναι κοινοβουλευτική δραστηριότητα κατά την έννοια του Συντάγματος να παίρνεις τηλέφωνο για εξυπηρέτηση», του απάντησε σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες ο κ. Δουδωνής.

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια αναρωτήθηκε γιατί οι αγρότες αποτάθηκαν σε αυτόν και τον πρώην βουλευτή της ΝΔ κ. Μουσουρούλη στην περιφέρεια Χίου, εκνευρίζοντας τον κ. Μηταράκη, ο οποίος με τη σειρά του μιλώντας σε δημοσιογράφους άφησε αιχμές λέγοντας πως «θα πρέπει να εκλεγεί πρώτα και μετά να μιλά έτσι».