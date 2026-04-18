Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από 21χρονο μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Ανήλικη κατήγγειλε πως τη βίασε 21χρονος στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη ενός 21χρονου, προεβήσαν αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για βιασμό 17χρονης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή κοπέλα, τα ξημερώματα της Παρασκευής ευρισκόμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου, ιδιοκτησίας ενός 45χρονου, παρήγγειλε και κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά, τα οποία της διέθεσε 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος.
Ακολούθως, αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο του 21χρονου και αφού μετέβησαν σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής, ο νεαρός φέρεται να προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος της χωρίς τη συναίνεσή της.
Ο συλληφθείς σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου για βιασμό ανηλίκου, θα οδηγηθεί σήμερα στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος που συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις