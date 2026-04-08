Θεσσαλονίκη: 17χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται για βιασμό 14χρονης που τον φιλοξενούσε στο σπίτι της
Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη από έναν 17χρονο Αιγύπτιο.
Ένας 17χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορείται πως βίασε μια 14χρονη, η οποία μάλιστα τον φιλοξένησε στο σπίτι του πατριού της.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στις Αρχές πως χθες τα ξημερώματα ο 17χρονος κι ενώ φιλοξενούσε στο σπίτι της προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.
Μετά την καταγγελία της 14χρονης, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ης Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Για την 14χρονη έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.
