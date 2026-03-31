Σύλληψη 27χρονου για απόπειρα βιασμού στον Πειραιά

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 30ής Μαρτίου στον Πειραιά, όταν μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση έξω από τον χώρο εργασίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 07:00, σε περιοχή του Πειραιά, όπου η 54χρονη εργαζόταν σε κατάστημα σούπερ μάρκετ. Ενώ βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, την πλησίασε ένας 27χρονος.

Ο φερομενος δράστης σύμφωνα με την καταγγελία την χτύπησε, ακινητοποιώντας τη γυναίκα πιάνοντάς την από τον λαιμό. Στη συνέχεια προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της, επιχειρώντας να συνεχίσει την επίθεσή του.

Ωστόσο, η γυναίκα αντέδρασε άμεσα και με σθένος, καταφέρνοντας να αντισταθεί και να αποτρέψει την περαιτέρω εξέλιξη της επίθεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.