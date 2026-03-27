Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς τριών ανήλικων κοριτσιών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 23χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό
Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων περιπτώσεις βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών εντός του 2025.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 23χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.
Όπως έγινε γνωστό, ο 23χρονος το προηγούμενο διάστημα είχε προσέγγισε τρία κορίτσια, δύο 13χρονες και μία 14χρονη, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.
Αρχές Ιανουαρίου του 2026, αστυνομικοί με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.
- «Η… μισή Euroleague ενδιαφέρεται για τον Παγιόλα – Ποια ομάδα είναι φαβορί…»
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
- Γιατί η γάτα αγαπά το «κρατς» που κάνει η ξηρά τροφή της, όταν την τρώει; – Οι αιτίες
- Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει πως αυτόνομα σκάφη-drone των ΗΠΑ επιχειρούν στo Στενό του Ορμούζ
- Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
- Ψάχνεται για Έλληνες ο Παναθηναϊκός – Σενάριο για τον Παπαγιάννη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις