Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς τριών ανήλικων κοριτσιών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ

Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων περιπτώσεις βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών εντός του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 23χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Όπως έγινε γνωστό, ο 23χρονος το προηγούμενο διάστημα είχε προσέγγισε τρία κορίτσια, δύο 13χρονες και μία 14χρονη, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Αρχές Ιανουαρίου του 2026, αστυνομικοί με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.