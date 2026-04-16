Θεσσαλονίκη: Καταγγελία από ανήλικη – Τη βίαζε ο θείος της από την ηλικία των 5 χρόνων
Τι λέει η ανήλικη και τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση
Φρίκη προκαλεί η καταγγελία στην οποία προχώρησε μία ανήλικη στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα το 14χρονο κορίτσι φέρεται να ζούσε για χρόνια τον απόλυτο εφιάλτη από τον 61χρονο θείο της, ο οποίος κατηγορείται πως την βίαζε για τουλάχιστον 8 χρόνια!
Τι αναφέρει η ανήλικη
Σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, ο 61χρονος σήμερα άνδρας φέρεται να σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, η οποία σήμερα είναι 14 ετών, από το 2017, όταν δηλαδή εκείνη ήταν μόλις 5 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι καταγγελλόμενες πράξεις τελέστηκαν τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.
Πληροφορίες αναφέρουν πως σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το ανήλικο κορίτσι, οι πράξεις αυτές έγιναν μέχρι και το 2025.
Σε βάρος του 61χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας
«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 61χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων.
Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του (14 ετών σήμερα) από το έτος 2017, τόσο εντός της οικίας τους στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
