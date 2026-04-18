Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο προκάλεσε μπαράζ πανηγυρικών δηλώσεων από τον Τραμπ για τέλος του πολέμου και νίκη των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη από τη μεριά της διέψευσε τον θρίαμβο των ΗΠΑ, ζήτησε να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό διαμηνύοντας ότι διαφορετικά θα το εκλάβουν ως παραβίαση της εκεχειρίας και ξεκαθάρισε ότι τα πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά μετά από άδεια από το Ιράν.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου τη Δευτέρα. Ο Τραμπ κατά την προσφιλή του τακτική δεν απέφυγε να θέσει μία ακόμα προθεσμία λέγοντας ότι εάν δεν υπάρξει εκεχειρία έως την Τετάρτη, μπορεί να μην την παρατείνει και να αρχίσει εκ νέου τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

