Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μίλησε για τους λόγους που έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ, για την κρίση που παραλίγο να σταματήσει πρόωρα τις διαπραγματεύσεις όταν ένα αμερικανικό ναρκαλιευτικό επιχείρησε να αποναρκοθετήσει τα στενά, την ώρα που βρίσκονταν στο στόχαστρο του Ιράν.

Επέκρινε τον αμερικανικό αποκλεισμό των στενών αποκαλώντας τον «απερίσκεπτη και ανόητη απόφαση» και «λάθος πάνω στο λάθος».

<br />

Το επίμαχο κομμάτι από την συνέντευξη Γκαλιμπάφ

«Αγαπητοί πολίτες του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Θυμάστε όταν ήθελαν να στείλουν ένα ναρκαλιευτικό να καθαρίσει τις νάρκες; Αντιδράσαμε αποφασιστικά εναντίον τους. Τους αντιμετωπίσαμε. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας και είπαμε πως αν κάνετε αυτό, θα χτυπήσουμε. Φτάσαμε στο σημείο μιας πιθανής σύγκρουσης, αλλά υποχώρησαν.

Όταν βρισκόμουν εκεί (στο Ισλαμαμπάντ), ο αδερφός μου ο κύριος Αμπντολαχί, ήταν σε επαφή μαζί μου. Είπε ότι το (αμερικανικό) ναρκαλιευτικό είχε τοποθετηθεί σε σημείο που αν δεν σταματούσε εκεί που βρίσκονταν ο πύραυλός μας θα το χτυπούσε με βεβαιότητα.

Είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν περάσετε αυτό το όριο θα χτυπούσαμε με βεβαιότητα. Ζήτησαν 15 λεπτά. Είπα εντάξει δώστε τους 15 λεπτά, αποσυρθείτε μέχρι να λάβουν διαταγή υποχώρησης, και μια τέτοια διαταγή δόθηκε. Μετά την υποχώρησή τους ο Αμπντολαχί ήταν σε επαφή με μένα, περίμεναν 15 λεπτά και υποχώρησαν.

Δηλαδή κοιτάξτε. Αν σήμερα υπάρχει οποιαδήποτε κίνηση στα στενά και συνεχίζεται, (είναι επειδή) εμείς έχουμε τον έλεγχο

Τώρα, εδώ και 2-3 μέρες έχουν έρθει και έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό. Τι σημαίνει ναυτικός αποκλεισμός; Σημαίνει πως ο οποιοσδήποτε μπορεί να πάει και να έρθει, αλλά δεν μπορεί το Ιράν. Τι απερίσκεπτη και ανόητη απόφαση. Αν αυτά είναι τα στενά, εμείς βρισκόμαστε εκεί και οποιοσδήποτε θέλει να περάσει, μπορεί, αλλά εμείς δεν μπορούμε; Είναι αυτό δυνατόν; Αυτό είναι λάθος πάνω στο λάθος.

Φυσικά είπα πως εάν δεν άρουν τον αποκλεισμό, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ θα περιοριστεί επ’ αόριστον και θα επιβληθούν περιορισμοί».