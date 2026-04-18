Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει απογοήτευση για την προσέγγιση της Τεχεράνης, λέγοντας ότι «έγιναν λίγο χαριτωμένοι», παρόλο που είπε πως οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη.
«Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις σε εξέλιξη», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. «Έγιναν λίγο χαριτωμένοι, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.
«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.
Τo Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.
Τραμπ: «Μιλάμε με το Ιράν»
Από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά.
«Αυτό εξελίσσεται πολύ καλά και θα γνωρίζουμε περισσότερα έως το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους και υιοθετούμε μια σθεναρή στάση. Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους. Πολλοί από τους δικούς μας έχουν σκοτωθεί», είπε ο Τραμπ.
Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον «παραβίαση των όρων της εκεχειρίας», την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.
