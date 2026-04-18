Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 20:39

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει απογοήτευση για την προσέγγιση της Τεχεράνης, λέγοντας ότι «έγιναν λίγο χαριτωμένοι», παρόλο που είπε πως οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη.

«Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις σε εξέλιξη», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. «Έγιναν λίγο χαριτωμένοι, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

«Ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ – WSJ: Ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν ετοιμάζει ο αμερικανικός στρατός

Τραμπ: «Μιλάμε με το Ιράν»

Από την Ουάσιγκτον, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά.

«Αυτό εξελίσσεται πολύ καλά και θα γνωρίζουμε περισσότερα έως το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους και υιοθετούμε μια σθεναρή στάση. Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους. Πολλοί από τους δικούς μας έχουν σκοτωθεί», είπε ο Τραμπ.

Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον «παραβίαση των όρων της εκεχειρίας», την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Στενά του Ορμούζ: Νέα ένταση μετά την επαναφορά των περιορισμών από το Ιράν

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
InShorts 18.04.26 Upd: 19:26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»
Εκλεισε το πέρασμα 18.04.26

Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
Στην Τουρκία 18.04.26

«Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε τη φίλη μου που ήταν μπροστά» - Νωπός ο εφιάλτης από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο

«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Τα μεσάνυχτα 18.04.26

Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης στη Γερμανία

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ – WSJ: Ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν ετοιμάζει ο αμερικανικός στρατός
«Ο Τραμπ μιλάει πολύ» 18.04.26 Upd: 20:55

Το Ιράν σφίγγει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ – WSJ: Ρεσάλτο σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν ετοιμάζει ο αμερικανικός στρατός

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

