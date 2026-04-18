Επίθεση σε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ – Επιβεβαιώνει η Ινδία, έντονη ανησυχία στο Νέο Δελχί

Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν σήμερα επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί , κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μίσρι κάλεσε τον πρέσβη να μεταφέρει τις θέσεις της Ινδίας στις ιρανικές αρχές και να επανεκκινηθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης πλοίων με προορισμό την Ινδία μέσω των Στενών.

Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε δύο πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για νέο αποκλεισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε 20 ναυτικά μίλια βόρεια-ανατολικά του Ομάν. Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της UKMTO.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή το Ιράν ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν στο κλείσιμό τους, λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής με το πρόσχημα του λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για αυτόν τον λόγο, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ επέστρεψε στην προηγούμενη κατάσταση, και αυτή η στρατηγική ναυτική οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», αναφέρει η δήλωση που επικαλείται η ιρανική τηλεόραση IRIB.

«Μέχρι να αποκαταστήσουν οι ΗΠΑ την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και πίσω, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη και στην προηγούμενη κατάστασή της», προστίθεται στην ανακοίνωση.