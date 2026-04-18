Το Ιράν εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 18:08

Το Ιράν εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ προειδοποιεί έναντι οποιουδήποτε «εκβιασμού»

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Spotlight

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζαμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Ναυτιλιακές πηγές είπαν πως τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά. Υπογράμμισε πως το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ορισμένα εμπορικά πλοία έλαβαν μηνύματα μέσω ασυρμάτων από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό που τους έλεγαν πως σε κανένα πλοίο δεν επιτρέπεται ο διάπλους από τα Στενά, είπαν στο Ρόιτερς πηγές από τις αρχές ασφαλείας της ναυσιπλοΐας και ναυτιλιακές πηγές, ανατρέποντας τις ενδείξεις νωρίτερα σήμερα πως η κυκλοφορία θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Τουλάχιστον δύο τάνκερ αναφέρθηκε πως δέχθηκαν πυρά, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό, είπαν οι πηγές.

Νωρίτερα, ιστότοποι παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων έδειξαν οκτώ δεξαμενόπλοια να διασχίζουν το στενό πέρασμα στην πρώτη μεγάλη μετακίνηση πλοίων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν πριν από εβδομάδες.

Κόσμος
Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος 18.04.26 Upd: 18:27

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Επιχείρηση «Αρκτική» 18.04.26

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας

Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»
Εκλεισε το πέρασμα 18.04.26

Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
Στην Τουρκία 18.04.26

«Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε τη φίλη μου που ήταν μπροστά» - Νωπός ο εφιάλτης από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο

«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Σύνταξη
Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Τα μεσάνυχτα 18.04.26

Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης στη Γερμανία

Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Σύνταξη
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύνταξη
Ιράν: Λάβαμε νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ – Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ, «το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει» λέει ο Τραμπ
«Ο Τραμπ μιλάει πολύ» 18.04.26 Upd: 18:22

Ιράν: Λάβαμε νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ – Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ, «το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει» λέει ο Τραμπ

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη, Αλεξάνδρα Τάνκα
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Σύνταξη
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Οι 11άδες που επέλεξαν Γρηγορίου και Μπράτσος για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος 18.04.26 Upd: 18:27
Κόσμος 18.04.26 Upd: 18:27

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 18.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, στην αυλαία της Β' φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι

Κηφισιά και Αστέρας… τίμησαν την φετινή παράδοση μεταξύ τους καθώς για τέταρτο φετινό ματς δεν υπήρξε νικητής. Ο Αστέρας έχασε ευκαιρία να προσπεράσει την ΑΕΛ (που χάνει στο Περιστέρι)

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)

Συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που υποβιβάζονται από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ εθνική, μετά τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out. Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Σύνταξη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Λιντς – Γουλβς

LIVE: Λιντς – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Γουλβς για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ

LIVE: Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπόρνμουθ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
Κόσμος 18.04.26
Κόσμος 18.04.26

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ

«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Πώς βρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ ζήτησε από τον Bad Bunny να συμμετάσχει στο Super Bowl - Όμως, υπήρχε ένα πρόβλημα

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

