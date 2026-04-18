Το Ιράν άνοιξε πυρ σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – «Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Δύο πλοία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πυρ σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, ανέφερε το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τις αναφορές κανένα πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το Reuters σε τηλεγράφημά του σημείωσε, επικαλούμενο πηγές από τον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας και της ναυτιλίας, ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης σε δήλωσή τους ισχυρίζονται πως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει πλέον «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ.

Σε δήλωση που επικαλέστηκε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB του Ιράν, η διοίκηση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν τις πράξεις πειρατείας και θαλάσσιας κλοπής με το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για αυτόν τον λόγο, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή του και αυτή η στρατηγική πλωτή οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

«Μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και πίσω, η κατάσταση των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει αυστηρά ελεγχόμενη και στην προηγούμενη κατάστασή της», ανέφερε η διοίκηση του IRGC.

«Δεν επιτρέπεται η διέλευση χωρίς άδεια»

Εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ λαμβάνουν μήνυμα του ιρανικού ναυτικού με το οποίο απαγορεύει τη διέλευση χωρίς άδεια.

«Προσοχή προς όλα τα σκάφη, προσοχή προς όλα τα σκάφη

Εδώ το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Δεν σας επιτρέπεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενη προφορική άδεια. Επαναλαμβάνω, δεν σας επιτρέπεται η διέλευση χωρίς προηγούμενη προφορική άδεια.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες μας για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια του πληρώματός σας. Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα την επίθεση εναντίον σας».

Πλοία κάνουν αναστροφή μετά την ανακοίνωση του Ιράν

Τα τελευταία δεδομένα από την ιστοσελίδα παρακολούθησης MarineTraffic δείχνουν ότι αρκετά πλοία φαίνεται να έχουν αλλάξει πορεία από τότε που τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πριν από λίγο ότι το Ιράν έκλεισε ξανά το Στενά του Ορμούζ.