Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε σήμερα Σάββατο ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από EPA/Iranian State TV – IRIB).

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς».

«Με τη συνέχιση του αποκλεισμού, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά»

«Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά».

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

۱- رئیس جمهور آمریکا در یک ساعت هفت ادعا مطرح کرد که هر هفت ادعا کذب است.

۲- با این دروغگویی‌ها در جنگ پیروز نشدند و حتما در مذاکره هم راه به جایی نخواهند برد.

۳- با ادامهٔ محاصره، تنگهٔ هرمز باز نخواهد ماند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 17, 2026

Απόπειρες χειραγώγησης

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γαλιμπάφ.

Και κατήγγειλε απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης, παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ