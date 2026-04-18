Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 03:00

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ δεν προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, διεμήνυσε σήμερα Σάββατο ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από EPA/Iranian State TV – IRIB).

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς».

«Με τη συνέχιση του αποκλεισμού, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά»

«Δεν κέρδισαν τον πόλεμο με αυτά τα ψέματα, και σίγουρα δεν θα καταφέρουν τίποτα στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γαλιμπάφ προειδοποίησε πως «με τη συνέχιση του αποκλεισμού (σ.σ. των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις), τα Στενά του Ορμούζ δεν θα παραμείνουν ανοικτά».

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιείται βάσει «καθορισμένης διαδρομής» και «με την άδεια του Ιράν», τόνισε.

Απόπειρες χειραγώγησης

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και το καθεστώς τους δεν καθορίζονται μέσω δηλώσεων σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ο Γαλιμπάφ.

Και κατήγγειλε απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώμης, παραπέμποντας στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών για αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ
Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν μίλησε σε διάγγελμα για τις διαπραγματεύσεις και τις πιθανές παραχωρήσεις ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού
Κεφαλονιά: Από την πίσω πόρτα των δικαστηρίων φυγαδεύτηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού

Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και για τον λόγο αυτό οι τρεις κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου - Λυπηρή χαρακτήρισαν την απόφαση οι συνήγοροι

Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της
Συγκλονίζει ο θάνατος της 17χρονης από το Ψυχικό – Το σημείωμα που άφησε στο σπίτι της

Η 17χρονη κόρη γνωστού καρδιολόγου έφυγε χθες αργά το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή το πρωί της Παρασκευή στον Ισθμό της Κορίνθου

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague

Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» των «αιωνίων» και πώς μπορούν να συναντηθούν

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»
Σερ: Ζητά εσπευσμένα την κηδεμονία του γιου της για να τον σώσει – «Τα εκατομμύρια θα τον καταστρέψουν»

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές
Κεφαλονιά: Ευθύνες ο ένας στον άλλον και όλοι στην Μυρτώ ρίχνουν οι κατηγορούμενοι – Πώς περιγράφουν τις κρίσιμες στιγμές

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν βρέθηκαν οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά η οποία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και το πανελλήνιο.

Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»
Αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη – «Πιθανό να κινδυνεύει η ζωή του»

Ενεργοποίηση Amber Alert για την αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από τον πατέρα του στις Συκιές Θεσσαλονίκης. «Πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο», σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ντέιβ Τσάπελ εναντίον Ρεπουμπλικανικού Κόμματος – Τα «πολιτικοποιημένα αστεία»
Ο Ντέιβ Τσάπελ επικρίνει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την πολιτικοποίηση των αστείων του για τα τρανς άτομα

«Με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κωμικός Ντέιβ Τσάπελ.

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους
Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια – Αναμένεται η απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία στην Κεφαλονιά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

