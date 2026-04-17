Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ξανά πλήρως ανοιχτά έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετίζει την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Με την ανάρτηση του Αραγτσί οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αμέσως περίπου 10% πτώση -επιπλέον της πτώσης 5% κατά τη διάρκεια της ημέρας- ενώ ήδη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για όλα τα εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της 10ήμερης εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου

Είπε ότι η διέλευση των πλοίων θα πρέπει να γίνεται κατά μήκος της διαδρομής που είχε ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Πτώση 10% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Γύρω στις 13:10 (16:10 ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε 10,42% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχωρούσε 11,11% στα 84,17 δολάρια το βαρέλι.