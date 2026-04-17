Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ορισμένες παραδόσεις όπλων που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως είναι πιθανό να καθυστερήσουν. Αιτία είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα επηρεαστούν από αυτή την καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών θα είναι χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Ορισμένα από τα εν λόγω όπλα αγοράστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων, ή FMS, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, πρόσθεσαν οι πηγές. Αυτές οι παραδόσεις όπλων πιθανότατα θα καθυστερήσουν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Ευρωπαίους αξιωματούχους σε διμερή μηνύματα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών παρέπεμψαν ερωτήματα στο Πεντάγωνο, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει αρχίσει να περιορίζει τις προμήθειες ορισμένων κρίσιμων όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα FMS

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραπονιούνται ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων τους φέρνουν σε δύσκολη θέση, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα FMS, οι ξένες χώρες αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής με την υλικοτεχνική βοήθεια και τη συγκατάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερο υλικό αμερικανικής κατασκευής. Αυτό έγινε κυρίως λόγων των πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των αμυντικών δαπανών τους.

Οι προμήθειες θα γίνονταν μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος FMS, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μετατόπισης της ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους.

Ωστόσο, τέτοιες παραδόσεις όπλων συχνά καθυστερούν, προκαλώντας απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ορισμένοι αξιωματούχοι εξετάζουν όλο και περισσότερο συστήματα όπλων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Εσείς φταίτε…»

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση, διότι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο του Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν ήδη αποσύρει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων. Αυτό έγινε από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου. Οι περισσότεροι έχουν αναχαιτιστεί από συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 Patriot. Η Ουκρανία βασίζεται σε αυτούς του πυραύλους για να υπερασπιστεί τις ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της από βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι πηγές μίλησαν με την προϋπόθεση ότι τα ονόματα ορισμένων από τις χώρες που επηρεάζονται θα αποκρυπτογραφηθούν. Ορισμένες συνορεύουν με τη Ρωσία και, ως εκ τούτου, ο ρυθμός των παραδόσεων όπλων μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη αμυντική πληροφορία.

Οι παραδόσεις όπλων που καθυστερούν περιλαμβάνουν διάφορα είδη πυρομαχικών. Μερικά από αυτά είναι πυρομαχικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς, ανέφεραν οι πηγές.