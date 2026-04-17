Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ορισμένες παραδόσεις όπλων που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως είναι πιθανό να καθυστερήσουν. Αιτία είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα επηρεαστούν από αυτή την καθυστέρηση. Μεταξύ αυτών θα είναι χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Ορισμένα από τα εν λόγω όπλα αγοράστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Ξένων Στρατιωτικών Πωλήσεων, ή FMS, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, πρόσθεσαν οι πηγές. Αυτές οι παραδόσεις όπλων πιθανότατα θα καθυστερήσουν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε Ευρωπαίους αξιωματούχους σε διμερή μηνύματα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών παρέπεμψαν ερωτήματα στο Πεντάγωνο, το οποίο δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων υπογραμμίζουν τον βαθμό στον οποίο ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει αρχίσει να περιορίζει τις προμήθειες ορισμένων κρίσιμων όπλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα FMS

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραπονιούνται ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων τους φέρνουν σε δύσκολη θέση, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα FMS, οι ξένες χώρες αγοράζουν όπλα αμερικανικής κατασκευής με την υλικοτεχνική βοήθεια και τη συγκατάθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον έχει πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν περισσότερο υλικό αμερικανικής κατασκευής. Αυτό έγινε κυρίως λόγων των πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των αμυντικών δαπανών τους.

Οι προμήθειες θα γίνονταν μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος FMS, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μετατόπισης της ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους.

Ωστόσο, τέτοιες παραδόσεις όπλων συχνά καθυστερούν, προκαλώντας απογοήτευση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ορισμένοι αξιωματούχοι εξετάζουν όλο και περισσότερο συστήματα όπλων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Εσείς φταίτε…»

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση, διότι δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο του Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν ήδη αποσύρει αποθέματα όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων πυροβολικού, πυρομαχικών και αντιαρματικών πυραύλων. Αυτό έγινε από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα στα τέλη του 2023.

Από την έναρξη της εκστρατείας στο Ιράν, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones σε χώρες του Κόλπου. Οι περισσότεροι έχουν αναχαιτιστεί από συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-3 Patriot. Η Ουκρανία βασίζεται σε αυτούς του πυραύλους για να υπερασπιστεί τις ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της από βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι πηγές μίλησαν με την προϋπόθεση ότι τα ονόματα ορισμένων από τις χώρες που επηρεάζονται θα αποκρυπτογραφηθούν. Ορισμένες συνορεύουν με τη Ρωσία και, ως εκ τούτου, ο ρυθμός των παραδόσεων όπλων μπορεί να θεωρηθεί ευαίσθητη αμυντική πληροφορία.

Οι παραδόσεις όπλων που καθυστερούν περιλαμβάνουν διάφορα είδη πυρομαχικών. Μερικά από αυτά είναι πυρομαχικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς, ανέφεραν οι πηγές.

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26 Upd: 08:28

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κόσμος 17.04.26

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17.04.26

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
Πάντως «χρειαζόταν» 17.04.26

«Μικρή παράκαμψη» για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Σύνταξη
Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Πρώτη πτήση 17.04.26

Θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών η Χιλή

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Λίβανος 17.04.26

Συστάσεις Τραμπ στη Χεζμπολάχ ενώ το Ισραήλ «βομβαρδίζει» την εκεχειρία

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Σύνταξη
Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Νέα εκτίμηση 17.04.26

Η κρίση της πείνας συνεχίζεται στην Αϊτή

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Αίθουσα χορού 17.04.26

Δικαστής επικρίνει τον «θρασύτατο» Τραμπ

Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Τεχεράνη 17.04.26

Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη – Θα συμμετάσχει στο Global Progressive Mobilization
ΠΑΣΟΚ 17.04.26

Διήμερη επίσκεψη Ανδρουλάκη στη Βαρκελώνη – Θα συμμετάσχει στο Global Progressive Mobilization

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Γλυφάδα: Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος
Αναζητείται ο δράστης 17.04.26

Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα

Ο ανήλικος, που αναζητείται από τις Αρχές, είναι γεννηθείς του 2008 και ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που τον δείχνει να εμπλέκεται στο περιστατικό του βανδαλισμού του σχολείου στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Κεφαλονιά 17.04.26

Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης - Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά, ενώ νωρίτερα να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της

Σύνταξη
Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας
Ελλάδα 17.04.26

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Go Fun 17.04.26

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι
Ελλάδα 17.04.26

Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι

Σε έκτακτη σύσκεψη προσκάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους κτηνοτρόφους της Λέσβου - Κακή η συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ώρα που ο ο αφθώδης πυρετός προχωρά βουβά και χωρίς τη δέουσα επιτήρηση

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
ΙΟΒΕ 17.04.26

Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός

Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

