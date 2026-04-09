Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Κυρώσεις εναντίον των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, που δεν βοήθησαν την πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ στο Ιράν, επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται αναποτελεσματικές στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν.

Στη συνέχεια τα στρατεύματα αυτά θα αναδιαταχθούν σε χώρες που έχουν βοηθήσει την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, στις χώρες αυτές θα είναι και η Ελλάδα. Επίσης, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ κλείσουν τουλάχιστον μία βάση, είτε στη Γερμανία είτε στην Ισπανία.

Γιατί δεν μπορεί να φύγει από το ΝΑΤΟ

Η πληροφορία ήρθε στο φως ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε φερόταν να ταξιδεύει στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να «κατευνάσει» τον Αμερικανό πρόεδρο, που τη Δευτέρα απείλησε για πολλοστή φορά ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, αυτή η απόφαση απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Συνεπώς, θεωρείται ότι μάλλον είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. «Ήθελα τη Γροιλανδία», είπε. «Δεν μου την έδωσαν. Γι’ αυτό τους λέω αντίο».

Να σημειωθεί ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ρούτε, δεν υπήρξαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Το σχέδιο του Τραμπ να «τιμωρήσει» τις χώρες που «δεν βοήθησαν»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, o Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο για να «τιμωρήσει» ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, που αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν στον πόλεμο με το Ιράν. Πρόκειται για χώρες που δεν έστειλαν δυνάμεις για να «ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ». Ή για εκείνες που απαγόρευσαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει χώρες του Ειρηνικού. Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία. Αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αρνήθηκαν να το κάνουν, με προεξάρχουσα την Ισπανία. Επίσης, οι περισσότερες κατήγγειλαν τον πόλεμο στο Ιράν ως παράνομο.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, για τις μη συμμορφούμενες χώρες του ΝΑΤΟ με τις απαιτήσεις του, είναι το εξής, ύμφωνα με την WSJ: