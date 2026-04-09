Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 01:38

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κυρώσεις εναντίον των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, που δεν βοήθησαν την πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ στο Ιράν, επεξεργάζεται η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που θεωρούνται αναποτελεσματικές στην πολεμική προσπάθεια κατά του Ιράν.

Στη συνέχεια τα στρατεύματα αυτά θα αναδιαταχθούν σε χώρες που έχουν βοηθήσει την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, στις χώρες αυτές θα είναι και η Ελλάδα. Επίσης, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ κλείσουν τουλάχιστον μία βάση, είτε στη Γερμανία είτε στην Ισπανία.

Γιατί δεν μπορεί να φύγει από το ΝΑΤΟ

Η πληροφορία ήρθε στο φως ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ο Μαρκ Ρούτε φερόταν να ταξιδεύει στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να «κατευνάσει» τον Αμερικανό πρόεδρο, που τη Δευτέρα απείλησε για πολλοστή φορά ότι θα αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, αυτή η απόφαση απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Συνεπώς, θεωρείται ότι μάλλον είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. «Ήθελα τη Γροιλανδία», είπε. «Δεν μου την έδωσαν. Γι’ αυτό τους λέω αντίο».

Να σημειωθεί ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ρούτε, δεν υπήρξαν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Το σχέδιο του Τραμπ να «τιμωρήσει» τις χώρες που «δεν βοήθησαν»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, o Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο για να «τιμωρήσει» ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, που αρνήθηκαν να τον βοηθήσουν στον πόλεμο με το Ιράν. Πρόκειται για χώρες που δεν έστειλαν δυνάμεις για να «ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ». Ή για εκείνες που απαγόρευσαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει χώρες του Ειρηνικού. Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία. Αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές αρνήθηκαν να το κάνουν, με προεξάρχουσα την Ισπανία. Επίσης, οι περισσότερες κατήγγειλαν τον πόλεμο στο Ιράν ως παράνομο.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, για τις μη συμμορφούμενες χώρες του ΝΑΤΟ με τις απαιτήσεις του, είναι το εξής, ύμφωνα με την WSJ:

  • Η πρόταση θα περιλαμβάνει τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από «μη χρήσιμες» χώρες σε χώρες που ήταν «πιο υποστηρικτικές» στον πόλεμο του Ιράν
  • Το σχέδιο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και είναι ένα από τα πολλά που συζητά ο Λευκός Οίκος για να τιμωρήσει το ΝΑΤΟ
  • Οι ΗΠΑ έχουν επί του παρόντος περίπου 84.000 στρατιώτες σταθμευμένους σε όλη την Ευρώπη
  • Χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν επειδή θεωρούνται υποστηρικτικές περιλαμβάνουν την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Σύνταξη
Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Σύνταξη
Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»
Μπάσκετ 08.04.26

Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική
Τεχνολογία 08.04.26

Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

