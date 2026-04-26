Ουκρανία – Η ρομποτοποίηση ενός αδιέξοδου πολέμου
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 10:00

Ουκρανία – Η ρομποτοποίηση ενός αδιέξοδου πολέμου

Ρωσία και Ουκρανία διαγκωνίζονται για την αυτοματοποίηση του πενταετούς πολέμου, καθώς πλέον δυσκολεύονται να αντισταθμίσουν τις απώλειες στα μέτωπα των μαχών

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Spotlight

Πέρα από μέτωπο ενός σκληρού τετραετούς πολέμου, η Ουκρανία εξελίσσεται σε πεδίο δοκιμών -ένα εργαστήρι για το μέλλον των συγκρούσεων, όπου η τεχνολογία να δοκιμάζεται σε πραγματικό χρόνο.

Προς επίρρωση ήρθε η πρόσφατη ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν θέση από τους Ρώσους χωρίς την εμπλοκή ούτε ενός στρατιώτη στο πεδίο, παρά μόνο με drones και ρομπότ εδάφους.

Δεν είναι απλώς μια επιχειρησιακή επιτυχία.

Αποτελεί ένα ορόσημο.

Για πρώτη φορά, μια μάχη κερδήθηκε από τις μηχανές.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, ούτε μεμονωμένη.

Τους τελευταίους μήνες, ο ουκρανικός στρατός έχει εντείνει τη χρήση μη επανδρωμένων επίγειων οχημάτων (UGV), τα οποία κατευθύνονται εξ αποστάσεως για αποστολές που μέχρι πρότινος απαιτούσαν φυσική παρουσία στρατιωτών.

Περιλαμβάνουν από επιθέσεις εφόδου και αποναρκοθετήσεις, μέχρι διασώσεις τραυματιών, μεταφορά εφοδίων και υλικοτεχνικές εργασίες.

Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους, λέει το Κίεβο, τα UGV πραγματοποίησαν περισσότερες από 22.000 αποστολές.

Άλλα είναι μεγάλα όσο ένα φορτηγό και άλλα μικρά όσο ένας φούρνος μικροκυμάτων.

Τα περισσότερα κινούνται με ταχύτητα 10-15 χιλιομέτρων την ώρα.

Αναλόγως το είδος και την αποστολή, μπορούν να μεταφέρουν αρκετές εκατοντάδες κιλά φορτίου ή να ρυμουλκούν.

Να φέρουν τηλεκατευθυνόμενα πολυβόλα, αυτόματους εκτοξευτές χειροβομβίδων ή συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Να είναι φορτωμένα με εκρηκτικά για ανατίναξη σε θέσεις του ρωσικού στρατού, σε ρόλο καμικάζι.

Μαζί με τα εναέρια και θαλάσσια drones, συνθέτουν ένα δίκτυο πολεμικής δράσης χωρίς άμεση ανθρώπινη εμπλοκή στα πεδία των μαχών.

Η περίπτωση του Droid TW-7.62 είναι ενδεικτική.

Για 45 ημέρες επιχειρούσε σχεδόν αυτόνομα, επιστρέφοντας περιοδικά στη βάση συντήρησης για επαναφόρτιση μπαταρίας και αναπλήρωση πυρομαχικών.

Με μέγιστη εμβέλεια 25 χιλιομέτρων, μπορεί να ταξιδέψει με επτά χιλιόμετρα την ώρα και να επιτίθεται σε στόχους σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

Τον περασμένο Ιανουάριο δε, πρώτη φορά στα χρονικά, αιχμαλώτισε τρεις Ρώσους στρατιώτες, χάρη σε αυτόματα συστήματα ανίχνευσης ΑΙ, με τα οποία είναι εξοπλισμένο.

Τεχνολογία αιχμής στα μέτωπα, εν μέσω λειψανδρίας

Στον πέμπτο πλέον χρόνο της, η ρωσική πλήρης εισβολή στην Ουκρανία έχει μετατρέψει την αμυνόμενη χώρα -που πασχίζει από την έλλειψη μάχιμων- σε κέντρο ανάπτυξης και δοκιμής προηγμένης στρατιωτικής τεχνολογίας.

Παράγει πλέον με ταχείς ρυθμούς μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα ξηράς, αέρος και θαλάσσης και drones αναχαίτισης, χρησιμοποιώντας παράλληλα την αμυντική τεχνογνωσία της ως μοχλό για στρατηγικές συμμαχίες.

Το Κίεβο κλείνει συμφωνίες συμπαραγωγής με ευρωπαϊκές χώρες.

Υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με πετρομοναρχίες του Κόλπου, που εν μέσω του πολέμου στο Ιράν έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια για την αναχαίτιση των φθηνών ιρανικών drones με πανάκριβα συστήματα αεράμυνας.

Στην ίδια την Ουκρανία, εν τω μεταξύ, τα drones και τα μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα αλλάζουν τους όρους του πολέμου.

Η πρώτη γραμμή έχει αντικατασταθεί σε πολλά σημεία από τις λεγόμενες «ζώνες θανάτου».

Κορεσμένη με μη επανδρωμένα συστήματα, μπορεί να εκτείνεται έως 30 χιλιόμετρα και από τις δύο πλευρές, με οτιδήποτε κινείται εντός αυτής να μπορεί να εντοπιστεί και να πληγεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Όχι ότι τα πάντα λειτουργούν ρολόι.

Ειδικά τα UGV μπορεί να αποδειχθούν δύσκολα στον τηλεχειρισμό, ειδικά σε ανώμαλα εδάφη.

Είναι επίσης εκτεθειμένα σε από αέρος επιθέσεις.

Όμως τα ρομποτικά, τηλεκατευθυνόμενα συστήματα έχουν πάψει εδώ και μήνες να αποτελούν πειραματικά εργαλεία.

Είναι πια αναπόσπαστο μέρος των μαχών.

Τώρα, η Ουκρανία δηλώνει αποφασισμένη να υπερτριπλασιάσει την παραγωγή UGV, φτάνοντας τα 50.000 μέσα στη χρονιά.

Με την τεχνολογία να δοκιμάζεται επί του πεδίου, κάθε αποτελεσματική εκδοχή της περνά σε αυξημένη παραγωγή, προσαρμοσμένη στις επιχειρησιακές ανάγκες της στιγμής.

Και κάπως έτσι ο πόλεμος μετατρέπεται σε μια διαδικασία διαρκούς ανατροφοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αντιστάθμισμα στην κόπωση και στην απροθυμία του πληθυσμού να συνεχίσει έναν πόλεμο με όρους μαζικής επιστράτευσης.

Η ρομποτικοποίηση της σύγκρουσης δεν την καθιστά ωστόσο λιγότερο βάναυση και βίαιη.

Η ανταπάντηση της Ρωσίας

Σε αυτόν τον αδιέξοδο πόλεμο φθοράς, τα όπλα πολλαπλασιάζονται και οι στρατιώτες λιγοστεύουν και στην πλευρά της Ρωσίας.

Μέχρι σήμερα, 50 μήνες από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, η υπεροπλία της δεν της έχει εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων αυτού που συνεχίζει να αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ούτε καν τον βασικό: την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς.

Στο δε πεδίο, οι Ρώσοι υπερτερούν αριθμητικά, όμως οι δυσκολίες αναπλήρωσης των απωλειών στην πρώτη γραμμή είναι πλέον εμφανής.

Οι ρυθμοί στρατολόγησης συμβασιούχων στρατιωτών παραμένουν κάτω από τον πήχη.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), ο ρωσικός στρατός στρατολόγησε 800-1.000 άτομα την ημέρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με 1.000-1.200 την ίδια περίοδο το 2025.

Πρόκειται για μείωση περίπου 20%, εφόσον ευσταθούν οι αριθμοί.

Η τάση καταγράφεται ενώ τα μπόνους κατάταξης έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά επίπεδα -σχεδόν 1,47 εκατομμύρια ρούβλια κατά μέσο όρο- πιέζοντας τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς.

Και σε αυτή την πλευρά των συνόρων, η κόπωση από τον πόλεμο πια περισσεύει.

Και εδώ, η τεχνολογία έρχεται να καλύψει το κενό.

Η Ρωσία επενδύει συστηματικά και αυτή σε μη επανδρωμένα συστήματα, και δη χερσαία.

Πρόσφατα, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από το νέο ρομποτικό σύστημα «Kurier», ένα καθιστικό UGV.

Περιστρέφει έναν σταθεροποιημένο πυργίσκο και εκτοξεύει βλήματα όλμου 82 χιλιοστών με μαθηματική ακρίβεια.

Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί εξ αποστάσεως, μέσω κρυπτογραφημένων εντολών.

Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας να ενσωματώσει τη ρομποτική στο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Πλατφόρμες όπως το «Omich» αναλαμβάνουν ήδη κρίσιμες αποστολές: από μεταφορά πυρομαχικών, έως διακομιδή τραυματιών.

Το αποτέλεσμα είναι μια επιταχυνόμενη κούρσα εξοπλισμών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, καθώς ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση.

Ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η ισχύς πυρός, αλλά η αυτοματοποίηση.

Η Ουκρανία ως εγχειρίδιο

Προφανώς, η ρομποτοποίηση του πολέμου δεν συντελείται μόνο στα ουκρανικά εδάφη.

Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη δοκιμαστεί στα αιματοβαμμένα εδάφη της Γάζας και τώρα στο Ιράν.

Στρατιωτικοί αναλυτές και ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανθρωπότητα οδηγείται όλο και πιο κοντά σε ένα σενάριο όπου ο πόλεμος θα διεξάγεται μεταξύ ρομπότ, χωρίς ανθρώπους στη γραμμή πυρός.

Είναι αυτή η προοπτική που δοκιμάζεται, ακόμη σε πρώιμο στάδιο, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα μέτωπο που πλέον δεν καθορίζεται μόνο στα χαρακώματα από στρατιώτες, αλλά από κώδικες, αισθητήρες και μηχανές που κατευθύνονται από απόσταση.

Με την έως τώρα συσχέτιση μεταξύ θανάτων και κατεχόμενων ή απελευθερωμένων τετραγωνικών χιλιομέτρων ουκρανικής γης να είναι τραγικά δυσανάλογη, η υπόσχεση σκληρών μαχών με περιορισμένες ή και μηδενικές ανθρώπινες απώλειες δείχνει να φαντάζει πλέον δελεαστική και για τις δύο πλευρές.

Η αυτοματοποίηση του πολέμου ακόμη αργεί.

Όμως η Ουκρανία φαντάζει όλο και περισσότερο με το προσχέδιο μιας νέας μορφής πολέμου, όπου η βία γίνεται πιο απομακρυσμένη για τους ανθρώπους.

Αλλά δεν κάνει τους πολέμους πιο απάνθρωπους.

Αντιθέτως, ίσως να τους καταστήσει τελικά πιο εύκολους ως επιλογή.

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγρικές εκλογές 12.04.26 Upd: 00:11

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Μεγάλη ήττα Όρμπαν 12.04.26

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Σύνταξη
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Σύνταξη
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές
Σχέδιο 12 σημείων 08.04.26

Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη
Bots και προπαγάνδα 06.04.26

Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Εν μέσω γεωπολιτικής ρευστότητας, τριγμών στο ΝΑΤΟ και του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία εντείνει τον ψυχολογικό πόλεμο στην Ευρώπη με διαδικτυακή προπαγάνδα περί αποσχιστών ρωσόφωνων στην Εσθονία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.04.26

Η Κάλας υποβαθμίζει τις φήμες για αντιπαλότητα με την φον ντερ Λάιεν – «Ιστορίες για γατοκαβγάδες», λέει

Η Κάγια Κάλας διαψεύδει αναφορές για ένταση στις σχέσεις της με την πρόεδρο της Κομισιόν, λόγω αρμοδιοτήτων. Και υποστηρίζει ότι αυτά λέγονται διότι «όλοι απολαμβάνουν μια καλή ιστορία γατοκαβγά».

Σύνταξη
Στη σκιά του πολέμου στο Ιράν – Η Ουκρανία απέναντι στην εαρινή επίθεση της Ρωσίας
Πόλεμοι φθοράς 03.04.26

Στη σκιά του πολέμου στο Ιράν – Η Ουκρανία απέναντι στην εαρινή επίθεση της Ρωσίας

Ενώ το διεθνές ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται σε διπλωματικό κενό, με τις ΗΠΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο και την Ευρώπη σε αμηχανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης
Πόλεμος στο Ιράν 03.04.26

Παρίσι: Goldman Sachs και Citi λένε στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι – Φόβος τρομοκρατικής επίθεσης

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν τις τράπεζες για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Αιτία, η αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης στο γραφείο της Bank of America στο Παρίσι.

Σύνταξη
Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία
Οργή Μελανσόν 02.04.26

Γαλλία: Η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν ανακρίνεται με κατηγορίες ότι υπερασπίζεται την τρομοκρατία

Αφορμή για τη σύλληψη και την κράτησή της, ανάρτηση όπου δήλωνε αλληλεγγύη στο Κόζο Οκαμότο, Ιαπώνα που έκανε επίθεση αυτοκτονίας το 1972 στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι της Ριμά Χασάν καταγγέλλουν παραβίαση βουλευτικής ασυλίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Τρεις κάλπες στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινά σήμερα στις 12:00 η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με τα μέλη του οργάνου να εκλέγουν νέο γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο και ΕΔΕΚΑΠ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές
Κόσμος 26.04.26 Upd: 09:49

Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν θα τον αποτρέψουν από το να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν αν και πιστεύει ότι το επεισόδιο δεν έχει σχέση - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές - Έρχεται θερμό καλοκαίρι

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καιρός: Ανοιξιάτικο το σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού αναμένονται καταιγίδες
Πρόβλεψη ΕΜΥ 26.04.26

Ανοιξιάτικος ο καιρός την Κυριακή με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού αναμένονται καταιγίδες

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ
1 χρόνος 26.04.26

Επιζώσες του Έπσταϊν τιμούν την Βιρτζίνια Τζουφρέ: Είσαι ο λόγος που συνεχίζω να παλεύω με τον καρκίνο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της Βιρτζίνια Τζουφρέ, οι επιζώσες τιμούν τη μνήμη της, διεκδικώντας δικαιοσύνη και κρατώντας ζωντανό τον αγώνα της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Social media: «Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» – Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς
«Τα χρειαζόμαστε» 26.04.26

«Ας μας μάθουν, αντί να μας τα απαγορεύσουν» - Πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους περιορισμούς στα social media

Η απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027, βάσει της κυβερνητικής πρότασης

Βασίλης Τσουκαλάς
Μεσόγειος: Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές
Προκλήσεις 26.04.26

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις ακτές της Μεσογείου

Πώς η κλιματική αλλαγή και η συνεπακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να δημιουργήσει έως και 20 εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες μέχρι το 2100 - Πρόκληση για κρίσιμες υποδομές

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

