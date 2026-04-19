newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Και τώρα Ουκρανία; Γιατί όλα δείχνουν ραγδαίες εξελίξεις μέχρι και το καλοκαίρι
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 08:00

Ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προσφυγή στις κάλπες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Στα μέσα Απριλίου του 2026, η παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα βιώνει μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με το επίκεντρο της έντασης να έχει μετατοπιστεί βίαια προς τη Μέση Ανατολή.

Η ευθεία αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στον Λίβανο και η διαρκής απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο στα Στενά του Ορμούζ έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των διεθνών δυνάμεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, το ουκρανικό ζήτημα, αν και παραμένει ενεργό, έχει υποβαθμιστεί στην ιεράρχηση της διεθνούς κοινότητας, η οποία αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μέτωπα τέτοιας κλίμακας.

Αυτή η «απουσία» της διεθνούς προσοχής από την Ανατολική Ευρώπη δεν σηματοδοτεί ύφεση, αλλά μια επικίνδυνη επιτάχυνση των εξελίξεων στα παρασκήνια. Η ρωσική πλευρά, αντιλαμβανόμενη τον κατακερματισμό της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας και την ανάγκη της Ουάσιγκτον να διαφυλάξει πόρους για την κρίση στον Κόλπο, εντείνει την πίεσή της στο πεδίο των μαχών. Η αντικειμενική εικόνα δείχνει ότι η τρέχουσα συγκυρία ευνοεί τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται το στρατηγικό κενό για να εδραιώσουν τετελεσμένα πριν από το καλοκαίρι.

Το αμερικανικό τελεσίγραφο και οι πιέσεις για εκλογές

Ο καταλυτικότερος παράγοντας για τη διαμόρφωση του ουκρανικού μέλλοντος εντοπίζεται στη νέα στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, η διοίκηση Τραμπ έχει θέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα προς την ηγεσία του Κιέβου. Το κεντρικό αφήγημα της Ουάσιγκτον περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την αναζήτηση μιας «έντιμης διεξόδου» που θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ και Πούτιν ανταλλάσσουν χειραψία στο Άνκορατζ της Αλάσκας (15 Αυγούστου 2025)

Η πίεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά επεκτείνεται και στο πολιτικό. Το «τελεσίγραφο» περιλαμβάνει το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Ουκρανία εντός των επόμενων μηνών. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να προκρίνει την ανανέωση της λαϊκής εντολής στο Κίεβο ως προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει επώδυνους συμβιβασμούς. Για την Ουάσιγκτον, η προσφυγή στις κάλπες αποτελεί το κλειδί για την πολιτική απεμπλοκή από τη σύγκρουση, μεταθέτοντας το βάρος της απόφασης για το τέλος του πολέμου στο ίδιο το ουκρανικό εκλογικό σώμα.

Ο στρατηγικός εγκλωβισμός του Ζελένσκι

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις της θητείας του. Από τη μία πλευρά, η διατήρηση του στρατιωτικού νόμου θεωρείται απαραίτητη για τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και της άμυνας. Από την άλλη, η αυξανόμενη πίεση από τον Λευκό Οίκο για δημοκρατική νομιμοποίηση εν μέσω πολέμου τον εγκλωβίζει σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Η διεξαγωγή εκλογών υπό τις παρούσες συνθήκες –με ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας υπό κατοχή και εκατομμύρια πρόσφυγες στο εξωτερικό– θεωρείται από πολλούς αναλυτές τεχνικά αδύνατη και πολιτικά επικίνδυνη.

Ωστόσο, η εξάρτηση του Κιέβου από την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική στήριξη στερεί από την ουκρανική ηγεσία τη δυνατότητα απόλυτης άρνησης. Η ρητορική της Ουάσιγκτον έχει γίνει σαφώς πιο πιεστική, συνδέοντας τη συνέχιση της βοήθειας με την αποδοχή ενός οδικού χάρτη που οδηγεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών μέχρι το καλοκαίρι. Ο Ζελένσκι καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για επιβίωση στο μέτωπο και τις απαιτήσεις των συμμάχων του για μια ταχεία πολιτική διευθέτηση.

Το ρωσικό πλεονέκτημα και η τακτική της αναμονής

Η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές, επιλέγοντας μια τακτική που συνδυάζει τη στρατιωτική πίεση με τη διπλωματική αναμονή. Η ρωσική πλευρά αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της, καθώς η εσωτερική πολιτική αναταραχή στην Ουκρανία και η δυτική κόπωση αποδυναμώνουν την αμυντική ικανότητα του Κιέβου. Η εντατικοποίηση των επιθέσεων σε κρίσιμους τομείς του μετώπου και η συνεχιζόμενη φθορά των ουκρανικών υποδομών αποσκοπούν στο να καταστήσουν την ιδέα των εκλογών και της εκεχειρίας τη μοναδική βιώσιμη λύση για τον ουκρανικό πληθυσμό.

Οι πρόσφατες αναλύσεις δείχνουν ότι η Ρωσία έχει ήδη προσαρμόσει την οικονομία και τη βιομηχανία της σε έναν πόλεμο μακράς διάρκειας, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Η επικείμενη «θερινή κλιμάκωση» δεν αναμένεται να είναι μόνο στρατιωτική, αλλά και επικοινωνιακή, με στόχο να καταδειχθεί η αδυναμία του Κιέβου να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς την πλήρη και απερίσπαστη στήριξη της Δύσης.

Το καλοκαίρι των ραγδαίων εξελίξεων

Εκ κατακλείδι, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο Μάιος και οι θερινοί μήνες του 2026 θα αποτελέσουν το τελικό σημείο καμπής για το ουκρανικό ζήτημα. Η σύγκλιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με το αμερικανικό προεκλογικό χρονοδιάγραμμα δημιουργεί μια δυναμική που δεν επιτρέπει τη διατήρηση του status quo. Το ενδεχόμενο εκλογών στην Ουκρανία, αν και εξαιρετικά περίπλοκο, βρίσκεται πλέον στο τραπέζι ως μια επιβεβλημένη λύση από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Οι εξελίξεις αναμένεται να είναι καταιγιστικές. Είτε μέσω μιας αναγκαστικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε εκεχειρία, είτε μέσω μιας στρατιωτικής κορύφωσης που θα επιβάλει νέα δεδομένα στο έδαφος, η Ουκρανία εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της από την έναρξη της εισβολής. Το καλοκαίρι του 2026 θα κρίνει αν η χώρα θα οδηγηθεί σε μια επώδυνη ειρήνη ή σε μια νέα, ακόμα πιο απρόβλεπτη φάση εσωτερικής και εξωτερικής αστάθειας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Economy
Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

inStream - Ροή Ειδήσεων
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies