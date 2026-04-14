Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι
Οι αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «είναι συνεχώς σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία», η οποία ανησυχεί για τον εφοδιασμό της με όπλα, δήλωσε την Τρίτη εκφράζοντας τη λύπη του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική τηλεόραση.
Με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το θέμα της αμερικανικής παράδοσης όπλων στο Κίεβο έχει γίνει «μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, έπειτα από μια επίσκεψη στο Βερολίνο.
«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε.
Αρχίζοντας από τον εφοδιασμό με πυραύλους Patriot, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πολύ στη Μέση Ανατολή και η έλλειψή τους στην Ουκρανία “δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη” απ’ ότι είναι τώρα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.
Όσο για τους δύο Αμερικανούς διπλωμάτες, που είναι «πραγματιστές», σύμφωνα με τον Ζελένσκι, «προσπαθούν να αποσπάσουν περισσότερη προσοχή από τον Πούτιν για να θέσουν τέλος στον πόλεμο» ο οποίος διαρκεί τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.
«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκούν πιέσεις στον Πούτιν, και κάνουν έναν ήπιο διάλογο με τους Ρώσους, τότε αυτοί δεν θα φοβούνται πια».
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύναψε σήμερα μια στρατηγική συμφωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η οποία βασίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, κυρίως στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Πρώτος χρηματοδότης του Κιέβου από το 2025, το Βερολίνο θέλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο διπλωματικό παιχνίδι, ενώ ο Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή, επέβαλε διαπραγματεύσεις χωρίς τους Ευρωπαίους και φαίνεται να θέλει να παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία.
Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει ειδικότερα την παράδοση στην Ουκρανία εκατοντάδων πυραύλων Patriot και εκτοξευτές που προορίζονται για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T.
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυο χώρες επεξεργάζονται “μια διμερή συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη”.
